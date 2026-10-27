福士汽車擬歐洲車採用中國軟件　與小鵬合作架構或動搖Rivian地位

福士汽車（Volkswagen，又譯大眾汽車）正考慮將目前用於中國市場的軟件，推廣至其在歐洲的大眾市場車型，表示此舉可能導致其美國合作夥伴Rivian的地位受到威脅。



據路透社10月26日引述雜誌《經理人》消息人士表示，福士汽車與中國電動車製造商小鵬汽車合作開發的「中國電子電氣架構」（China Electronic Architecture, CEA）系統，計劃未來將會用於大眾集團旗下品牌，包括斯柯達（Skoda）、Cupra及大眾等乘用車車型。

報道稱，福士核心品牌負責人舍費爾（Thomas Schaefer）預計於周二（27日）向管理層提交草案，該草案將涵蓋福士旗下三大品牌，約四分之三的下一代車型。福士拒絕就路透社的報道作出回應。

福士（Volkswagen）計劃將與中國小鵬汽車合作的「中國電子電氣架構」（China Electronic ​Architecture ）系統，用於福士集團旗下品牌。（Reuters）

報道指，目前為止福士一直將軟件業務和市場業務分開，在中國市場使用與小鵬汽車共同開發的架構，同時與Rivian合作開發面向西方市場的獨立技術。

同時福士在軟件開發上仍舉步維艱，集團旗下品牌眾多，涵蓋從大眾品牌到奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）等高階品牌，此為高階品牌發展帶來諸多挑戰，其內部子公司Cariad亦有同樣困境。