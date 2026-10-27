學生不慎跌入水庫　美國24歲女教師捨身跳水救人　不幸雙雙殞命

美國愛荷華州日前發生一宗悲劇。一名24歲女教師9月帶領學生進行校外考察旅行，途中一行人停下來吃午餐時，一名10歲男學生不慎滑倒、掉進旁邊的水庫。女教師見狀後立即跳入水中試圖救人，沒想到最終未能成功，自己也不幸喪命。救援人員先後尋獲兩人遺體，目前相關調查仍在進行中。



校外教學途中停下用餐 10歲男童不慎落水

根據美國《時人》雜誌等外媒報道，事故發生約一個月後，官方公布這宗致命校外教學的更多細節。根據詹森郡警長辦公室10月23日發布的最新消息，事件發生於詹森郡，24歲的喬根森（Hannah Jorgensen）是學校五年級教師，9月22日帶領14名學生前往麥克布賴德自然休閒區（Macbride Nature Recreation Area）進行林地徒步旅行。

美國愛荷華州10歲男童奧斯曼（Ahmed Osman）校外考察旅行期間不慎滑倒、掉進旁邊的水庫。（YouTube@We Are Iowa Local 5 News）

接近中午時，一行人在麥克布賴德湖（Lake Macbride）溢洪道以南停下來吃午餐。沒想到，10歲男童奧斯曼（Ahmed Osman）休息期間，走進溢洪道流下的水中，並在石頭上滑倒，隨即掉進科拉爾維爾水庫（Coralville Reservoir）。

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女教師立即跳水救人

警長辦公室指出，喬根森發現男童落水後，立即跳進水中試圖救援，並將手機留在岸邊。進入水中後，她隨即指示學生撥打911求救，其中一名學生使用喬根森的手機報警，其他學生則通知溢洪道另一側的一名旁觀者。該名旁觀者也跳入水庫，試圖救起老師和男童，但未能成功，最後返回岸邊。

美國一位女教師日前在校外教學中跳入水中救10歲學生，不料自己也喪命。（Facebook@Hannah Jorgensen）

隨後，這名旁觀者留在現場陪伴學生，直到救援人員抵達。事後，校方工作人員也將學生們送回學校。

到了下午12點10分，多個單位接獲緊急報案後立即趕赴現場。下午12點43分，救援人員將一名成年受害者從水中救起，經確認為喬根森，當場宣告死亡。至於男童奧斯曼，遺體直到隔天、也就是9月23日下午1點24分才被尋獲。事後，目睹事故的13名學生及該名旁觀者也接受了當局詢問。

下午12點43分，救援人員將一名成年受害者從水中救起，經確認為喬根森，當場宣告死亡。（YouTube@We Are Iowa Local 5 News）

悲劇發生後，奧斯曼的父親向《紐約時報》表達對兒子的哀悼，指出：「我們沒想到他會這麼快離開我們，留下許多夢想。」愛荷華市社區學區也表示，兩人的離世讓整個學區深感悲痛，並向兩人的家屬、親友、同事及同學致上最深切的慰問。警長辦公室則稱，這起致命事故的調查仍在進行中。

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