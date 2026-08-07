天津之眼河邊一家四口散步弟弟意外落水　媽媽哥哥下水救人溺亡

8月5日晚，有遊客發帖稱，外地的一家四口在「天津之眼」摩天輪海河邊遊玩時，一對母子落水後不幸溺亡。



8月6日上午，記者從現場救援人員處了解到，事發當晚10點多，母子倆被先後打撈上岸，兩人落水地點僅相距10米，後被送上了120急救車。同時，一名在網上發帖的家屬也向記者確認了母子倆溺亡的消息。

8月5日晚，有遊客發帖稱，外地的一家四口在「天津之眼」摩天輪海河邊遊玩時，一對母子落水後不幸溺亡。（截取自微博@現代快報）

事發當晚10點多，母子倆被先後打撈上岸：

一名在現場的遊客告訴記者，8月5日晚7點多，他在「天津之眼」摩天輪海河邊遊玩，目擊了事發經過。他說，當時是父母帶着兩個兒子在河邊玩，大兒子看上去十來歲，小兒子五六歲的樣子。弟弟不慎失足掉下河，哥哥和媽媽下河去救弟弟，爸爸也下河將弟弟救上來了，但是媽媽和哥哥卻沉了下去。該遊客說：

從天亮到天黑，一直找不到母子倆，爸爸抱着小兒子守在岸邊等着，小兒子一直在哭。

8月6日上午，記者聯繫上了現場一名救援人員，他告訴記者，事發時間是當晚7點多，事發後，公安、消防等部門人員立即趕到現場搜尋，一直無果。晚上9點多，專業打撈隊員趕到了現場，潛水員穿上潛水衣下河進行打撈。當晚10點多，落水的母子倆被先後打撈上岸，母子倆落水地點僅相距10米。

8月5日晚，一名網友發帖稱，看到視頻中在岸邊等待的父子，很像是自家親屬，正在聯繫他們了解情況。8月6日上午，記者與這名網友取得聯繫，他表示已經聯繫上父子倆了，並向記者確認母親和大兒子溺亡的事實。至於這一家四口來自哪裏，該網友並未透露。

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8月6日上午，記者聯繫了當地公安、應急、消防、醫院等部門，均未回應此事。天津市公安局河北分局一名工作人員回覆記者，一切請以官方通報為準。

另據媒體報道，記者致電天津市河北區應急管理局，一名工作人員稱，5日晚確實發生了人員落水事故，但具體傷亡情況其不了解。屬地街道辦事處一名工作人員也表示，發生落水事故後，當地應急局和公安部門第一時間處理了，但具體情況其不了解。