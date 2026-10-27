澳洲囚犯爭取吃「國民食物」Vegemite醬敗訴　法官：坐監無權享用

澳洲維多利亞州一名囚犯挑戰監獄禁止囚犯食用「國民食物」Vegemite的限制，認為侵犯了「其在人權憲章下享受澳洲文化」的權利。州法院10月26日駁回了訴訟請求，認定其「獲得足以維持其健康與福祉的食物」的權利並未受到侵犯。



衛報報道，這次挑戰禁令的人名為Andre McKechnie，是一名被判終身監禁的55歲謀殺罪囚犯。他最初聲稱自己缺乏維他命B1，由於他是猶太教徒，不能吃富含維他命B1的豬肉，故此需要Vegemite抹醬。後來他改口提出食品研究期刊內容、澳洲知名樂團的歌曲歌詞等文化佐證，試圖證明Vegemite的代表性。他在維州最高法院表示：「無法食用Vegemite醬，讓我感到自己無法實踐澳洲文化；我感到很難過，也覺得與家人和社區產生了隔閡。」

不過，法官Claire Harris在判詞時指出，他會「感到悲傷和脫節」主要是因為他「正在坐監」，而不是因為吃不到抹醬。她指：「州政府所提出的理由充分證明了這一禁令的合理性；這些理由與監獄管理部門履行法定職責直接相關，其中包括監獄的管理、安全與秩序維護，以及對在押人員的安全監管與福祉保障。」

維多利亞州12所監獄已禁止Vegemite長達20年，圖為墨爾本一所監獄。(Getty)

維多利亞州12所監獄已禁止Vegemite長達20年，主要是因為強烈的氣味干擾緝毒犬的工作，而且其酵母成分豐富，有可能被囚犯用來加速監獄內私釀啤酒的發酵過程。

1923年問世的Vegemite，是一種深棕色由釀酒業的副產品酵母抽提物經加工而得到的醬料，一般用於塗在三明治、烤麵包餅乾上食用，是澳洲家常抹醬，估計全國80%家庭備有此醬。不過，外國人可能會覺得其味道「很奇怪」。前美國總統奧巴馬訪問澳洲時曾坦言：「這東西真難吃（It's horrible）。」