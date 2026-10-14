澳洲女與男友FaceTime露胸畫面秒凍結！iPhone防護機制引隱私疑慮

澳洲一名女子日前與男友進行FaceTime視訊通話時，因一時興起向對方露出胸部，畫面卻瞬間遭iPhone系統凍結並跳出警示訊息。事後了解，此狀況係觸發了蘋果系統內建的「敏感性內容警告」防護機制，意外引發使用者對個人隱私與系統偵測界線的討論。



視訊過程突中斷 警示訊息引發隱私疑慮

據《Tech Time Uk》報道，現年25歲的澳洲女子法蘭琪（Frankie，化名）與男友進行視訊時一時興起做出露骨舉動，通話卻隨即陷入停擺。「我無法對他說話，他也無法回應我……畫面就像是他關掉了鏡頭，連聲音都完全消失。」

澳洲一名女子與男友進行 FaceTime 視訊時，因觸發 iPhone 的「敏感性內容警告」功能，導致畫面與聲音瞬間遭系統凍結。（Aliya Amangeldi@Unsplash）

隨後恢復連線時，其男友透露當時螢幕跳出了蘋果系統的詢問訊息，詢問「您確定要繼續通話嗎？您感覺如何？如果不想要的話，您不需要繼續通話」，並提供「現在不要」及「是的繼續」兩個選項供選擇。

對此，法蘭琪坦言當下感到非常震驚，並表示：「這到底是什麼鬼？」她質疑個人隱私受到侵犯：

你甚至不知道蘋果掌握了什麼、沒掌握什麼，還有他們究竟看到了什麼。

經事後上網查閱資料，法蘭琪才得知自己觸發了蘋果內建的防護機制。

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防護機制自動偵測 FaceTime視訊將直接凍結

針對媒體詢問，蘋果公司提供官方支援頁面說明。根據官方資料，「敏感性內容警告」主要用於協助使用者在檢視照片或影片前，自動偵測並模糊化包含裸露、血腥或暴力等內容。

iPhone的「敏感性內容警告」主要用於協助使用者在檢視照片或影片前，自動偵測並模糊化包含裸露、血腥或暴力等內容。（Julio Lopez@Unsplash）

不過，該功能在FaceTime等即時視訊通話中的運作方式有所不同。當系統自動偵測到畫面出現敏感或裸露內容時，不會僅進行模糊化處置，而是會直接完全暫停或凍結即時視訊畫面，以保障使用者的數位安全。

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