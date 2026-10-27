美國暫停中國公民免簽赴北馬里亞納　憂國安及赴美生子風險

美國國土安全部周一（26日）發布公告稱，因國家安全風險和赴美生子現象，將自10月30日起，暫停中國公民前往美國海外領地的旅遊免簽證計劃，新申請者及已獲批但尚未入境的旅客均受影響。



美國國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）在公告中指出，前拜登政府時期的「經濟活力與安全旅行授權計劃」（EVS-TAP）原本容許通過預先審查的中國公民，免簽到訪北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）最多14日，但該計劃助長生育旅遊、間諜活動，並有遊客借簽證非法前往美國關島（Guam）旅行，對附近的軍事樞紐構成威脅。

多名共和黨議員早前敦促政府暫停該計劃。猶他州（Utah）參議員麥克·李（Mike Lee）在社交平台X上慶祝，直指美國不是中國共產黨竊取美國身份的溫床，並對特朗普表示感謝。

該措施將於美國東部時間10月30日下午2時生效，適用於新申請人和簽證已批准但未入境的旅客，已入境人員可按其獲準期限停留。

「生育旅遊」是指某人前往美國的主要目的是生育子女，從而使其子女獲得美國公民身份。EVS-TAP計劃2025年生效，國土安全部資料顯示，在2025財政年度，超過3,000名中國公民利用該計劃進入北馬里亞納群島。