法國多地示威拖累國內經濟　消費者信心指數跌至13年新低

法國國家統計及經濟研究所（INSEE）稱，受法國近期大規模抗議行動影響，10月份消費者信心下降5個點至80，為2013年6月以來的最低水平。



據路透社報道，法國國家統計及經濟研究所10月27日（周二）作出上述宣布。這超出市場預測，路透社調查的經濟學家原本預測消費者信心指數將維持在85，與修正後的9月份數據持平。

其中，認為過去12個月物價大幅上漲的消費者比例上升8點，而這一比例在9月份已上升6點。

法國2026年10月24日再迎來示威，全國有逾100場示威活動（Reuters）

家庭對過去及未來個人財務狀況的看法也分別下跌9點和6點。民眾對失業趨勢的憂慮再次加劇，上升5點。這項指標在9月份曾下跌。

另外，民眾認為當前是儲蓄好時機的家庭比例下降6點；至於家庭目前的儲蓄能力，相關看法則保持穩定。

2026年10月24日，抗議者在法國巴黎的示威活動中手持法國國旗。（Reuters）

法國近期爆發一波抗議活動。示威最初於9月在巴黎郊區由小規模學生集會開始，抗議學校條件不佳，隨後迅速擴大，演變為針對政府經濟政策的廣泛抗議，甚至引發騷亂。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

