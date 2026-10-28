巴西大選｜路透：弗拉維奧已赴美將獲發入境簽證　盧拉斥出走可恥

巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）之子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在總統大選落敗後，10月27日的最新消息稱，被指涉及洗錢案正受調查的弗拉維奧，拒絕遵照最高法院要求其交出護照，並已離開巴西前往美國。路透社報道，美國國務院將向他及其家人發放入境簽證。於大選中贏得連任的總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）稱弗拉維奧出走可恥，稱對方應留下來證明清白。



2026年10月25日，巴西自由黨的總統候選人弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），在次輪投票落敗後發表講話。（Reuters）

涉洗錢案被法院下令交出護照

路透社引述美國國務院高級官員稱，國務院將向弗拉維奧及其家人簽發簽證，允許他們入境美國。雖然官方未公布弗拉維奧夫婦和兩個女兒的具體下落，但據接近其家族的消息人士稱，弗拉維奧已抵達美國佛羅里達州

此前一天，弗拉維奧稱到監獄探視父親之後，被警方要求交出護照及禁止出境，而警方是基於法庭的命令。路透社指出，弗拉維奧被要求在24小時內交出護照，以作為洗錢案調查的一部分。路透社指出，最高法院的理據是他擁有雄厚財力，具有潛逃離境風險。

2026年10月25日，巴西勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），在次輪投票勝選連任。（Reuters）

被指以非正規通道離開巴西

消息人士稱，弗拉維奧擔心因涉案被捕，但他否認有任何不當行為。也強調自己沒有流亡的計劃。「我從未想過要離開這個國家，我會交出我的護照，為自己辯護，反抗這種荒謬的指控。這顯然是企圖恐嚇我。」

路透社指出，由於他未在24小時的限期內交出護照，其護照已被註銷。暫不清楚弗拉維奧是如何離境。據一名警方高級官員表示，他並非透過正規通道離開巴西。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府先前曾聲稱，弗拉維奧的父親、目前在囚的博爾索納羅在巴西遭到司法迫害。特朗普26日也質疑，今次大選結果被操縱。