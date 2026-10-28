韓國觀光湖底湧現半透明「巨型卵塊」！漁民嘆：牠們一來魚就變少

韓國一處知名觀光湖泊近日出現令人吃驚的景象！湖水底下竟布滿一團團半透明的巨大膠狀物，外觀宛如不明生物的卵塊，有些甚至像橄欖球一樣大。當地漁民抱怨，每當這些神祕物體大量出現，捕獲的魚就會變少，經辨識後發現，這些看似詭異的肉塊其實是由大量微小水生動物聚集形成的群體。



湖底冒出大量透明怪物！漁民抱怨魚越來越少

韓國一處知名觀光湖泊近日出現一團團半透明的巨大膠狀物，外觀宛如不明生物的卵塊。（YouTube@MBCNEWS）

綜合韓媒報道，10月17日在江原道華川郡破虜湖（파로호）一帶，當地觀光景點「愛心島」附近的淺水區發現大量半透明、形狀不規則的膠狀物，部分體積相當巨大，外觀看起來就像某種生物產下的巨型卵塊，這些不明物體尤其集中在連接陸地與島嶼的填土區域，由於該處水流較不容易流通，湖底可見一團團膠狀物密集分布。

韓國觀光湖底湧現半透明「巨型卵塊」▼▼▼

當地一名67歲漁民表示，每逢天氣特別乾旱或炎熱，這些令人感到不舒服的物體就容易大量出現。只要牠們數量增加，漁獲量就會跟著下降，對靠捕魚維生的居民造成困擾。

不是怪物也不是卵！真身竟是「大型梳苔蟲」

經辨識後，這些巨大膠狀物其實是名為「大型梳苔蟲」（Pectinatella magnifica）的淡水苔蘚蟲群體，在韓國屬於外來物種。

雖然名稱帶有「蟲」字，但大型梳苔蟲並不是一般常見的昆蟲或寄生蟲，而是一種由許多微小個體共同生活、組成群體的水生動物。單一個體體型相當微小，但大量個體聚集在膠狀物質上後，就能形成肉眼清楚可見的巨大群體，部分群體甚至可長至數十公分，外觀呈現半透明、柔軟的果凍狀，因此經常被誤認為水中怪物或大型動物的卵。大型梳苔蟲主要透過過濾水中的微小生物及有機顆粒取得養分，在適合的水域環境中，便可能大量繁殖。

大型梳苔蟲的大量個體聚集在膠狀物質上後，就能形成肉眼清楚可見的巨大群體。外觀呈現半透明、柔軟的果凍狀。（Instagram@Reelfootlakestatepark）

2014年，這類生物曾在韓國多處水域大量出現，當時也引發民眾對生態環境的疑慮，韓國環境部曾委託國立環境科學院等機構進行研究，並表示調查未發現大型梳苔蟲具有明確的生態毒性或有害影響；不過部分環保團體認為，這類生物大量出現可能與水流變慢、水中藻類及微生物增加等環境條件有關，因此值得關注是否反映水質變化。由於破虜湖愛心島附近過去未有已知如此大規模出現的紀錄，這次現象也引起外界對當地水域生態的討論。

延伸閱讀：死海「垂死」邊緣？ 水位每年降1.2m 表面積50年縮水三分之一

+ 5

延伸閱讀：

剛參加友人葬禮！巴西男順道「坐父墓碑」下秒跌進墓穴慘死

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】