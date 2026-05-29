死海「垂死」邊緣？　水位每年降1.2m　表面積50年縮水三分之一

世界氣象組織警告，未來5年，恐怕會年年打破高溫紀錄。最近在英國倫敦的邱園，就測得攝氏35度高溫，刷新百年來的5月最高溫紀錄。天氣越來越來熱，也讓水份蒸發的越來越快，中東「死海」就因為人為的收水、建水壩，加上氣候變遷影響，水位正以每年1.2米的速度下降，逐漸乾涸中。



死海正面臨嚴峻的生態危機，其表面積在過去50年間縮小約三分之一，水位更以每年1.2米的速度持續下降。造成這場環境災難的主因，包括周邊水資源過度利用，以及以色列和約旦工廠直接抽取鹵水蒸發以提取礦物質。與此同時，歐洲也正經歷異常高溫，英國倫敦測得35度，刷新百年來5月高溫紀錄，法國部分地區更有望直逼39度。

死海正面臨嚴峻的生態危機。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

死海其表面積在過去50年間縮小約三分之一，水位也持續下降：

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一般人提到死海，往往聯想到遊客愜意漂浮在湖面上的畫面，然而CNN記者跟隨嚮導的腳步，卻發現這片著名鹽水湖的另一種面貌。死海的觀光遊船業者Jake Ben Zaken表示，每年因為水位下降，岸線會增加約7.5米，水位下降的痕跡從湖岸線一覽無遺，每一階都代表著一年的變化。

科學家Yael Kiro指出，造成死海萎縮的主要原因是周邊水資源的利用，這導致了約60%的水位下降；其次是死海工廠，包括約旦和以色列的工廠直接抽取鹵水並蒸發以提取礦物質，造成約40%的湖泊水位下降。這些工廠每年從死海抽取數百億加侖的水，蒸發後提取的鉀和鎂是肥料的主要成分。

死海乾涸帶來的影響不僅限於環境層面，也與經濟息息相關。沿著過去遊客前往死海的道路，如今出現大量名為「滲穴」的凹洞。Yael Kiro解釋，自從湖泊水位開始下降，原本接觸死海鹵水的鹽層改為接觸淡水，最終導致塌陷。已讓當地觀光陷入危機。另一個讓死海萎縮的遠因是氣候變遷，隨著降水量越來越少、乾旱更加嚴重，正加速這片鹽水湖縮水。

世界氣象組織警告，未來5年，恐怕會年年打破高溫紀錄。天氣越來越來熱，也讓水份蒸發的越來越快，中東「死海」就因為人為的收水、建水壩，加上氣候變遷影響，水位正以每年1.2米的速度下降，逐漸乾涸中。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

極端氣候不只衝擊中東，歐洲也正經歷異常高溫。英國倫敦邱園週二測得35度高溫，刷新百年來5月高溫紀錄。英國氣象局發言人Stephen Dixon表示，通常極端高溫只會超過紀錄頂多零點幾度，但這次氣溫比之前的紀錄高出2度多，在英國氣候紀錄中確實非常值得觀察，而且現在甚至還沒進入氣象定義中的夏季。

法國部分地區更有望直逼39度高溫，艾菲爾鐵塔周邊已啟動灑水降溫防止遊客中暑。艾菲爾鐵塔公關室主管Alice Beunardeau表示，公司也努力讓員工輪班更頻繁，例如每30分鐘換一次班，而不是每小時換一次。專家分析，這波歐洲高溫與熱穹頂有關，是高壓區滯留上空導致暖空氣困在下方。CNN駐歐洲記者指出，很多地方都沒有冷氣，許多老年人和體弱多病的人根本找不到避暑的方法。專家強調，通常面臨熱浪而中暑身亡的人數遠高於死於洪水或野火的人數，隨著極端氣候當前，歐洲各國不得不嚴陣以待。

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