印度男吐口水誤觸高壓電線！當場遭1.1萬伏特擊斃　全身多處灼傷

印度日前發生一宗離奇死亡事件，65歲男子古普塔（Prabhulal Gupta）亂吐口水誤觸高壓電，整個人當場被1.1萬伏特的電流擊中，最終全身多處灼傷倒臥陽台，送醫後宣告不治。



吐口水牽絲「碰到高壓電」！他遭電穿掛屍陽台

綜合《印度時報（The Times of India）》等外媒報道，事件發生在當地時間23日下午，位於印度中央邦維迪斯哈（Vidisha）的一處民宅；古普塔在自家嚼食菸草後隨口吐出，未料口水卻接觸到下方的高壓電線，導致古普塔瞬間觸電、當場癱倒在陽台。

印度男子亂吐口水遭高壓電電死。（示意圖／Mario Spencer@Unsplash）

鄰居聽見聲響後外出查看，並通報警方到場，無奈救護人員將其送往醫院後，古普塔仍因傷勢過重宣告不治。印度專家提醒，人體唾液因為含有水分與溶解鹽分，因此是具有導電性的，加上高壓線路有一定機率產生電弧，若距離過近就可能「隔空放電」造成死傷。

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