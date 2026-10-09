拿鐵鍋遮雨慘遭雷擊！印度46歲婦被劈中　當場倒地「全身冒煙亡」

印度日前曾發生一宗極端氣候奪命慘劇，46歲婦人帕特爾（Geeta Bai Patel）8月23日傍晚結束農作返家途中突遇驟雨，她順手頂着金屬鐵鍋當傘遮雨，未料下秒遭一道火光劈中，帕特爾也因此癱軟在地、全身狂冒白煙，送醫宣告不治。驚悚倒地畫面全被路口監視器直擊，影片於社交平台瘋傳掀起熱議。



拿鍋子擋雨！46歲婦「慘遭雷擊」冒煙亡

綜合《新德里電視台（NDTV）》等外媒報道，事件發生在當地時間8月23日，位於印度恰蒂斯加爾邦蒙格利縣的潘達爾巴塔村；帕特爾當天結束農場的工作，正沿鄉間小道步行回家，不料天空轉瞬狂風暴雨、雷聲大作。急於躲雨的她隨手拿起手中的鍋子頂在頭上，並加快腳步返家。

拿鍋子擋雨！印度46歲婦「慘遭雷擊」冒煙亡（Michał Mancewicz@Unsplash）

未料伴隨一聲巨響，一道落雷恰好劈在帕特爾身上，她也因此當場失去知覺軟倒在地，身體甚至冒出陣陣白煙。路過村民撞見趕忙上前，第一時間動員將其送往急診室，無奈到院前帕特爾已無呼吸心跳，最終也因傷勢過重宣告不治。

地方當局已針對死者家屬提供緊急撫恤，並再次呼籲民眾，雷雨天切勿手持金屬物品或於空曠處滯留，以免釀成無法挽回的悲劇。

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