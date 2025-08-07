台灣外勞離奇吊掛｢20層樓高｣高壓電線亡　救援員冒死攀爬｢勾遺體｣

昨日（6日）下午在台灣桃園龜山「龍壽工業區」後方，發生外籍勞工掛在離地20層樓高的高壓電線上的離奇命案。



救援人員一度難以施救，今日（7日）早上再努力終於成功將遺體搬回地面，4名救援人員冒死攀爬「勾人」的畫面也曝光。

桃園市龜山區龍壽工業區後方一座高壓電塔6日傍晚發生離奇命案，一名疑似外籍勞工的男子被發現吊掛在距地面約60米高的電纜上。（中天新聞網授權使用）

回顧全案，據桃園市消防局指出，昨天下午4點13分左右，迴龍派出所警員來電報案，於上述地點有1名民眾吊掛於台電高壓電塔電線上，請派員協助搶救。

經向台電確認該民眾非台電人員，身份疑似為外籍勞工，當下也通報台電派員到場協助，並將該座電塔暫時斷電。

消防局合計派遣33名消防員、消防車8輛，救護車2輛趕往，不過現場經勘查，即便是台灣目前最高的雲梯車也無法接近該具遺體救援，昨天考量天氣狀況及作業安全等因素後暫停任務。

今天上午5點12分再度出動人力，搭配台電人員再度前往，由台電人員1名及消防局4名特搜救助人員登塔，在上午9點1分成功接觸到該名外籍勞工的遺體，已於上午10點4分順利將之搬運回地面。

