法國參議院通過賠償法案　示威者須賠償破壞損失最高1萬歐元

法國參議院10月28日通過法案，規定參與暴亂者需為支付暴亂後街道上的財物損失費用，有反對者批評此舉可能限制示威自由。



法蘭西24台（France 24）報道，上述法案的推動是基於今年5月，巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain）對決阿仙奴（Arsenal）的歐洲聯賽冠軍盃（UEFA Champions League）的暴亂而引起的。而在其後針對不平等和物價飛漲的抗議運動中，尤其是10月17日抗議期間爆發嚴重暴力事件，多間商戶遭破壞及搶掠，這個法案的意義和推動顯得尤為重大。

參議院周三以229票對105票通過該法案的延伸版本，並得到右翼和中間派聯盟的支持。目前該法案已交給國民議會進行辯論和表決。

根據該法案，若示威者在街頭示威期間造成破壞，可能被命令賠償最高約1萬歐元（約8.7萬港元）的賠償金。即使個人未直接參與破壞行為，若被認定與肇事者有關聯，也可能需承擔責任。

據法國參議院通過的法案內提及，約若示威者在街頭示威期間造成破壞，可能被命令支付約1萬歐元（約8.7萬港元）的賠償金。（Reuters）

此外，有關法案還引入「連帶經濟責任」機制，凡被認定有「明知」某團體有旨在實施破壞行為，卻仍參與其中的人士亦須承擔責任。還有是在發出兩次驅散警告後仍「自願」停留參與破壞，均受到該法案約束。與此同時，被懲罰者的福利金和房屋資助會被扣減，以支付損失。

極右翼政黨領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）表態支持這項立法，而左翼議員則指責政府正走向「威權化」，表示此舉是以犧牲示威自由為代價。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在議會演說時強調，需要「緊急」應對10月17日的所發生的破壞行為及混亂場面，他說：「我們不能再讓大多數人為少數破壞分子的行為買單。」