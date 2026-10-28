全球局勢不穩　前FBI副局長籲美國人「囤3天物資」：把家變堡壘

隨著全球各國開始儲備物資以應對潛在危機，美國聯邦調查局（FBI）前副局長近期發出提醒，他以英國、德國和瑞典等其他國家為例，呼籲全美民眾制定緊急應變計劃，並儲備至少3天份的食物和能源，為可能發生的危機做好準備。



前FBI副局長籲美國人：快儲存3天份緊急物資

《每日郵報》報導，FBI前副局長邦吉諾（Dan Bongino）今年1月剛卸任，曾在美國特勤局（Secret Service）和紐約警察局（NYPD）任職的他26日在Podcast節目中發出警告、呼籲全美民眾應效歐洲各國政府對公民的建議：制定緊急應變計劃，並至少儲備可使用3日的食物和能源。

FBI前副局長邦吉諾呼籲美國人儲存3天份緊急物資。（Instagram@danbongino）

邦吉諾詳細列出民眾應該準備好的物品，包括緊急收音機、備用電池、應急食物，雨水收集和淨水裝置（包括淨水藥片）等，他強調：

做好準備並沒有錯，這絕非恐慌，也與恐慌毫無關係，今天就去準備這些物資吧，拜託了，為了你的家人，請務必行動起來。

在邦吉諾發出這項警告的幾個小時前，美軍1項名為「堡壘」（FORTRESS）的計劃細節被披露，該計劃旨在確保美軍在民用基礎設施癱瘓的情況下，仍能維持作戰能力，並保證軍事基地至少有90天的物資儲備。邦吉諾指出：

五角大廈正在履行其職責以維護國家安全，打造『堡壘美國』（Fortress America），而你們也應該將自己的家或公寓變成『堡壘』。

在邦吉諾和五角大廈發出上述警告之際，歐洲各地的緊張局勢已升級為大規模社會動盪，巴黎、羅馬、米蘭、巴塞隆納以及阿爾巴尼亞等地均爆發暴動和抗議活動。英國、瑞典、德國、愛爾蘭、荷蘭和法國的政府均已建議民眾在家中儲備食物、水、藥品及其他緊急必需品。

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