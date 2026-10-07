前FBI專家教你「讀心術」看穿人心　肢體動作比臉部表情更加誠實

讓我告訴你一個祕密：當一個人在與某些事情搏鬥時，即使他們沒說出任何不對勁，雙手也能極其清楚的揭示真相。（以下內容節錄自《FBI建立交情的技術》）



手部的保留行為──帳篷手

我是在某天晚上協助地方執法人員時學到這一點，當時我們正在面談一群青少年，他們被懷疑在複合式加油站餐廳撬開轎車與卡車，搜刮財物。

當他們在街上接受面談時，每個人看起來都很自信，還能開玩笑──除了一個人。他與其他人不同，手指交疊得非常緊，而且非常僵硬，手指動也不動，指節對指節，高度與皮帶扣齊平。我注意到了這一點，但什麼也沒說。

當時我們沒有證據，就在準備讓他們離開時，我把他拉到一邊，請其他人離開。那時他的雙手扣得更緊了。

「聽著，」我對他說：「我知道你不想捲入這件事。」

這個大約22歲的年輕人說：「你怎麼知道的？」

「我知道很多事情。」我說：「其中之一就是你不喜歡他們正在做的事，儘管他們是你的朋友。」

他凝視著前方，然後回頭看他的朋友是否能看到他。他們看不見。「寇迪是主謀，他把所有偷來的東西，都放在他哥哥家裡。」他壓低聲音說。

他的朋友們在100英尺外，所以我把他們叫回來，把每個人帶到一邊詢問名字和住處。當我面談完所有人後，我說：「寇迪，我們去散散步吧。」寇迪的眼睛瞪得像碟子一樣大；他露出了那種像鹿被車燈照到的驚恐表情。就在亞利桑那州帕克（Parker）的一個卡車停靠站，他承認了他藏匿所有贓物。

我怎麼知道要從誰開始？這就是祕密：我從他的手中看到了。

延伸閱讀：15種身體語言睇穿他「對你有無意思」聊天頭部稍傾、對手要咁擺

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早在我加入FBI之前，在猶他州（Utah）執法生涯的早期處理商店偷竊案時，我發現，關於非語言溝通的科學文獻，竟然奇特的忽略了兩種我極為關注的手部行為。

在FBI，你很快就會學會，不僅要觀察人們的臉（當然臉會告訴你很多）還要盯著他們的手。他們的手是可能攻擊你，甚至伸手去拿隱藏武器的地方。雙手，正如我們所說，「是唯一能傷害你的東西」。這是我至今仍奉行的信念。

那種專注讓我看到，有時雙手能透露比臉部更關鍵的資訊，尤其是在一個人陷入掙扎時。具體來說，我注意到了兩種很罕見，但極其能說明問題的手部行為，我稍後會解釋。

因為我們很少見到它們，我在《FBI讀心術速查手冊》（The Dictionary of Body Language）中將其稱為「保留行為」。換句話說，只有在事情特別棘手、難以應付時，我們才會表現出這些行為。我在亞利桑那州的那個年輕人身上看到了這兩點。它們告訴我，他良心不安。

我發現，當你壓力越大，搓手的頻率就越高，力道也越重。這是在前面關於皮膚的章節中，討論過的自我安撫／舒緩（適應性）行為之一。

然而，當情況真的很緊張時，你可能會非常緩慢的搓手，手指伸直並僵硬的交錯。在《FBI讀心術速查手冊》中，我將這種行為稱為「帳篷手」（Tee-Pee Hands，見下圖）──僵硬的手指交疊，移動得非常非常緩慢，並對指節施加極大的壓力。

手指交疊、僵硬，代表高度焦慮、不安或壓力。（大是文化授權使用）

我只在經歷嚴重困擾（無論是心理、情緒、生理、社交還是道德層面）的人身上看過這種行為。指節壓在指節上的緩慢壓力非常獨特，有助於緩解緊張，因為指節布滿了能偵測最微小壓力的敏銳神經。

手指可能會暫時保持這個姿勢，或極其緩慢的（這是一個重要的區別）前後滑動與磨蹭，同時保持僵硬的交纏狀態。當某人掙扎著要表達一個觀點，或是即將要說的話會產生非常負面的後果（例如隱藏的祕密）時，便可能會表現出這種罕見的行為──就像亞利桑那州的那個孩子一樣。

第二種行為與此類似，但更為複雜。手指再次交疊，但這次手掌向上，小指抵住腹面或胸部，大拇指朝前。這是一個極端的變體。試試看，你會發現以這種方式握住雙手，是多麼古怪且不舒服。這會對指節產生額外的壓力，也會對腕部施加壓力。這是「帳篷手」的一種變體，目的完全相同。

手部呈現這個姿勢，表示你正處於壓力中，需要以這種方式紓解自身的壓力。（大是文化授權使用）

我們為什麼會做出這些行為？一種解釋是，透過交錯手指，我們可以最大化沿著極其敏感的手指神經所分布的接觸點，進而提升自我安撫的觸覺感受。而這種「反向帳篷手」，額外的扭曲拉扯了手指甚至手腕的肌肉、關節和肌腱。

這種極端的指節對指節壓力，會向大腦發送強大的信號以減輕壓力，然而大多數人都忽略了這種引人注目且極具啟發性的行為。

當其他人都在尋找臉上的線索時，熟練的觀察者知道雙手揭示了真實的情感。我與街頭那個年輕人的經歷讓我深信，雙手是身體最具表現力的部位之一，也是最真實的部位──這是不爭的事實。

以「腳」傳情

如果我叫你尋找緊張、壓力、恐懼、焦慮、快樂、喜悅、靦腆、謙卑、俏皮或感官欲望的線索，你們大多數人會看臉。然而，正如我在《FBI教你讀心術》中所提到的，有時觀察腿和腳，反而能順利的找到這類資訊。

是的，我是認真的！腳和腿是非常準確的寶貴資訊傳遞者，一般來說甚至會比面部表情更可靠。我提到的所有特質，以及從興奮到挫敗的一切，都會在腳和腿上顯露出來。

幾十年來，經過數千小時的觀察，我學會了欣賞雙腳至高無上的誠實。大腦中那些防止你跑向懸崖邊緣、衝進黑暗陌生的房間，讓你避開不必要危險的大腦古老原始區域，也會根據環境和情緒，控制雙腳的動作。

告訴孩子要去迪士尼樂園，他們會高興得蹦蹦跳跳（happy feet）；告訴他們不能去玩，則會氣得跺腳抗議。如果你遇到最近剛吵過架的人，你的腳可能會在見到他們時僵住，或立即轉身離開。

這是我們天生生存系統的一部分。如果有人在酒吧裡推擠、靠得太近，或是他們看起來不可信，你的腳可能在你有意識決定離開前，就已經朝向門口了。

你的腳會反映出你想離開的真實想法。（大是文化授權使用）

人們可以偽裝笑容，而且有些人還很擅長，但他們無法隱藏自己雙腳的反應。例如：你走進一個派對，某個認識的人從遠處對你微笑。他們甚至可能在你移動到房間另一頭時，用眼睛追隨你──但他們的腳從未移動。

或者，當你靠近時，他們的腳開始轉向遠離你的方向。很遺憾，那些有力的跡象說明，他們對你並沒那麼感興趣。

數百萬年來，大腦的反應系統使我們的腳和腿做好了準備，以便在出現威脅的第一時間投入行動──讓我們得以生存。這種進化遺產仍然影響著我們的行為。看看下面這些例子。

假設深夜有人在提款機旁走向你。你的腿部會緊繃，確保站穩腳跟，同時，你的腳可能會不自覺的轉向逃生路線。

又比如你正走進電梯。當空間還很寬敞、讓你感到放鬆時，你可能會交叉雙腿並靠牆站立，但如果一群陌生人進來，你會立即收回交叉的雙腿，讓雙腳死死的踩在地上，以防需要迅速離開。這是露西時代的神經殘餘，是我們本能準備好僵住、逃跑或戰鬥的下意識信號。

又或者你和好友聊了一個下午。當太陽開始下山，你注意到他的一隻腳尖朝向街道。不需要問，就是該走了。

延伸閱讀：電梯裡的社交恐懼症？從小動作看穿他的心理壓力 專家教三招舒緩

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想知道走廊上交談的兩個人，是否想讓你加入他們嗎？如果他們的腳沒有移動來歡迎你，只是轉動上半身來打招呼，那麼無論笑容多麼溫暖，逕自走開就對了。

如果他們真的想讓你加入，他們會自然的將腳尖向外轉動以示歡迎。當那些腳從直指前方，轉為45度或更大角度時，那就表示「過來加入我們」。如果他們不動，說明他們需要私人空間。

雙腳甚至能告訴我們關於親密關係狀態的資訊。如果一段關係變質，腳部的接觸會越來越少。一對伴侶可能在公共場合牽手，但隨著感情轉冷，他們的腳會避開彼此。

相對的，當人們被彼此吸引或感到非常舒適時，他們的腳往往會越靠越近，直到最後開始互相「踢腳傳情」──尤其是在追求階段。

說到追求，女性經常透過玩弄鞋子，來傳達愛意──例如用腳趾勾著鞋子晃動。這種高舒適度的表現，是在說「我跟你在一起很放鬆」。一旦她不再感興趣，請注意腳回到鞋子裡的速度有多快。

也許你從未想像過，在酒吧裡晃動露趾鞋的小腳，竟然提供了信號。很可能做這個動作的人，自己也沒意識到，然而，在調查中，展現這種行為的女性，證實她們對談話對象感到非常「舒適」或感興趣。

缺乏自信的表現會一直延伸到腳部

甚至撲克玩家也受益於關注腳部和腿部行為。正如我在與馬文．卡林斯（Marvin Karlins）合著、由職業撲克玩家菲爾．赫爾穆特（Phil Hellmuth）引薦的《FBI教你牌桌讀心術》（Phil Hellmuth Presents Read 'em And Reap）中所寫的，當一個玩家拿到一手絕好牌（撲克術語中的the nuts）時，他們會不自覺的用腳掌上下跳動，力道大到甚至連襯衫都會起褶皺。

雙腳甚至能幫助我們判斷某人是否缺乏信用。當然，識破欺騙並不像觀察某個特定行為那麼簡單──如果真有那麼簡單，執法工作就容易多了。但肢體語言可以作為評估整體可信度和自信心的眾多數據點之一。

例如，我們知道缺乏自信的表現會一直延伸到腳部：當我們感到膽怯時，不太可能做出抗拒重力的行為，例如踮起腳尖，或在坐著時，將腳向前抬起。

事實上，如果我們坐著，一個帶著罪惡感的問題，可能會讓我們的腳縮回椅子下面，彷彿在守護它們。我們甚至可能像蹺蹺板一樣，讓腳踝在腳掌的外側和內側之間來回抖動，揭示我們的緊張情緒。

雖然我們可以察覺到緊張，但它並不是代表撒謊的絕對指標。人們常將憂慮誤認為欺騙。憂慮可能由許多原因引起，包括聽到令人煩惱或侵入性的問題，或是太多人專注的盯著我們看時。

遺憾的是，儘管你可能在網路上聽過肢體語言偽專家的說法，但沒有任何單一行為能可靠的辨識欺騙。因此，在你努力與他人培養情誼的過程中要小心，不要將憂慮或單純的緊張混淆為不誠實。

這聽起來可能很怪，但觀察腳部非語言溝通，最迷人的一個地方就是機場。我每個月出差幾次，所以能看到乘客最好和最壞的一面。

我多次看到一名乘客走向登機門服務人員，臉上帶著平靜、中性的表情，看起來就是冷靜的表現。直到我注意到他們的腳，才意識到他們是多麼焦躁或沮喪，因為他們展現了一種我稱為「踝部發抖」（ankle quiver）的行為。

出現這種行為時，通常平放的腳，會突然開始怪異的向側面翻轉，以搖晃的動作來回移動。大多數人會忽略這種行為，即使重複的左右滾動會導致身體顫動和衣服晃動。

然而，它能極其準確的讓我們知道事情不對勁，且情緒正在高漲。腳部的焦躁不安透露了大量訊息，特別是當你了解，如果不是真的心煩意亂，要做出這種行為有多麼困難。

這種行為需要大量的焦慮、躁動、憤怒或激動才能引發。一旦看到，你就能完全肯定對方的內心狀態。

但這不只發生在機場。我曾看過好朋友在面對面站著時，也這樣做。有一次，當我的兩個朋友在談論政治時，我意識到我可以清楚看見他們的怒火正在飆升，不是看臉部表情，也不是聽說話語氣，而是從他們焦慮的踝部發抖中看出來的。

腳和腿承載我們度過一生。但它們也會以很少人能察覺的方式，表達我們對生活的感受。運用你新學到的觀察技巧，來解讀腳和腿想說的話。它們通常比臉部誠實得多，且能幫助我們評估朋友或親戚之間，何時相處得不順利。

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《FBI建立交情的技術》書本封面（大是文化授權使用）

書名：FBI建立交情的技術



作者：喬納瓦羅Joe Navarro



作者簡介： 文學碩士，曾任聯邦調查局反間諜與反恐特別探員長達25年。身為非語言溝通領域的全球公認專家，著有國際暢銷書《FBI教你讀心術》、《FBI教你讀心術2》、《FBI教你認出身邊隱藏的危險人物》、《FBI套話術，讓他不知不覺說真話》（以上皆為大是文化出版）。他經常就各種與人類行為相關的主題進行演講，欲了解更多資訊，請造訪網站jnforensics.com。現居於佛羅里達州薩拉索塔市。



譯者：吳宜蓁



譯者簡介：英國羅浮堡大學圖書資訊碩士。從事文字工作多年，喜愛接觸不同的主題與文化，樂於在翻譯過程中不斷充實與成長。

譯有《你一定愛讀的極簡歐洲史》、《賀錦麗：活出勇氣，我從不客氣》、《養背，明年更年輕》、《2％法則，3年還完300萬》、《冰人呼吸法，我再也不生病》等書（以上皆為大是文化出版）。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】