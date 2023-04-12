FBI警告：別用機場等公共USB充電　當心手機遭入侵　2方法最安全

共享充電器或者共享充電站配備的 USB 線可能已經不再安全，不法分子已經學會使用公共 USB 端口，將惡意軟件和監控軟件注入用戶設備。



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美國一家機構發出提醒，使用酒店、機場和購物中心的公共充電站時，手機可能會遭到惡意軟件攻擊。不法分子已經學會使用公共 USB 端口「將惡意軟件和監控軟件引入設備」。

遭遇攻擊後，駭客可以訪問設備上的敏感數據、竊取用戶名和密碼、劫持電子郵件、從在線賬戶中竊取資金等等。

機構建議，在公共場所使用自己的 USB 數據線充電，或直接透過電源插座充電，可以有效防止這種潛在的攻擊方法。不過，該機構沒有提到相關的具體案例。

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