FBI警告：別用機場等公共USB充電 當心手機遭入侵 2方法最安全
撰文：中關村在線
出版：更新：
共享充電器或者共享充電站配備的 USB 線可能已經不再安全，不法分子已經學會使用公共 USB 端口，將惡意軟件和監控軟件注入用戶設備。
+6
美國一家機構發出提醒，使用酒店、機場和購物中心的公共充電站時，手機可能會遭到惡意軟件攻擊。不法分子已經學會使用公共 USB 端口「將惡意軟件和監控軟件引入設備」。
遭遇攻擊後，駭客可以訪問設備上的敏感數據、竊取用戶名和密碼、劫持電子郵件、從在線賬戶中竊取資金等等。
機構建議，在公共場所使用自己的 USB 數據線充電，或直接透過電源插座充電，可以有效防止這種潛在的攻擊方法。不過，該機構沒有提到相關的具體案例。
延伸閱讀：AI人工智能成解密工具 研究指51%常規密碼可在1分鐘內被破解
+12
手機問世50週年 從語音通話到智能電話 你的第一部手機是什麼？GPT-4「僱用人類」來完成任務 遭質疑時它竟說謊扮視力障礙人士手機真係會偷聽？ 專家指出1關鍵及解決辦法 網友：科技支配人類Apple自動駕駛汽車公開交通事故數據 2個月碰撞率竟達到這數字GPT-4 可打造惡意軟件為非作歹 AI的出現會增加網絡犯罪率？Bill Gates盛讚GPT 宣布AI時代來了：數十年來最具革命性的技術
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】