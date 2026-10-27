盧拉第四度當選巴西總統　中國五大利好之外還藏着哪三大風險？

一場來之不易的逆轉。當地時間10月25日，巴西總統選舉第二輪投票塵埃落定。



巴西高等選舉法院公布的數據顯示，在99.80%選票統計完成後，勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以51.76%的得票率逆轉取勝，擊敗前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子、自由黨候選人弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），第四次當選巴西總統，將於2027年1月5日就職。

2026年10月25日，巴西勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），在次輪投票勝選連任。（Reuters）

這場勝利來之不易。

首輪投票中，弗拉維奧一度以約47%的選票領先，外界普遍不看好盧拉。直到第二輪決選，依靠底層票倉的堅定支持，80歲的盧拉才實現翻盤。

落敗的弗拉維奧拒絕承認結果，稱選舉「不可能、無法解釋」，要求宣佈選舉無效，為巴西局勢埋下不確定性。

這一幕與2022年其父老博爾索納羅敗選後的劇本如出一轍，當年其支持者衝擊國會與總統府的場景，至今仍是巴西民主的傷疤。

2026年巴西總統大選盧拉第二輪逆轉險勝。（財經會議圈授權使用）

勝選後，盧拉第一時間發文：「感謝，巴西人民！」

當晚他在聖保羅講話，稱巴西頂住了外部勢力對選舉的干涉，並擲地有聲地強調：

這個國家不是任何人的後院。

「後院」一詞，直指門羅主義以來美國視拉美為勢力範圍的百年歷史。

這場大選不只是兩位候選人的競爭，更是左翼路線與右翼路線的正面交鋒，也是拉美右翼保守浪潮與多邊自主路線的一次較量。

從車間工人到四任總統

盧拉1945年生於巴西東北部貧苦農民家庭，小學沒讀完就進廠當工人，還因工傷失去左手小指。

70年代，他作為工會領袖反抗軍政府，1980年參與創立勞工黨。

盧拉從少年時期的「怕醜仔」變得極具魅力的領袖。2002年，盧拉終於當選總統。（Getty Images）

2002年他首次當選總統，成為巴西史上第一位工人出身的總統，任內推出「家庭補助金」項目，讓數千萬人脫貧，卸任時支持率高達八成以上。

此後他捲入「洗車行動」反腐案入獄，2021年最高法院裁定全部判決無效，2022年他第三次勝選，重回總統府。如今80歲的他拿下第四個任期，這大概率是其漫長政治生涯的最後一輪衝刺。

盧拉代表巴西左翼，主張強化社會保障、維護勞動者權益，外交堅持多邊主義，推動金磚合作與拉美一體化，高度重視對華關係。

對手弗拉維奧延續其父的右翼思路，經濟上自由放任，外交上親近美國。

兩條路線針鋒相對，這正是全球市場緊盯本次大選的原因。

市場為何「用腳投票」

選前，從瑞銀到摩根士丹利紛紛押注弗拉維奧上台後整頓財政，加碼巴西資產，Ibovespa指數一路走高。

盧拉勝選消息落地，這套邏輯瞬間瓦解：日本市場巴西ETF暴跌13%，盤中一度跌16%；美股巴西ETF（EWZ）盤後一度暴跌19.63%；雷亞爾期貨重挫約9%。10月26日，國內華夏、易方達旗下巴西ETF雙雙跌停。

市場焦慮的核心是財政。

盧拉本個任期內，巴西政府債務佔GDP比重已從約72%升至接近80%，基準利率Selic高達15%，實際利率位居全球前列。

花旗選前就判斷，盧拉勝選雷亞爾至少下跌5%；高盛也在研報中指出，盧拉連任意味着「僅溫和控制支出並繼續增稅，重大結構改革可能性較低」。

市場擔憂，刺激消費、擴大福利的取向，難解高赤字、高債務之困。

更深層的挑戰是社會撕裂。51.76%對48.24%的票差說明，這個國家幾乎從中間劈成兩半。

如何彌合分歧，是盧拉未來四年艱鉅的任務。

對中國意味着什麼

對中國而言，盧拉連任整體是積極且重要的利好，集中在五個層面。

第一，供應鏈穩定是最直接的價值。

中國連續十年是巴西第一大貿易伙伴。

2025年中巴貿易額1710億美元，創歷史新高，超過巴美貿易額830億美元的兩倍；巴西對華出口1000億美元，大豆佔34.5%、原油佔20.1%、鐵礦石佔19.6%。

中巴貿易規模與巴西對華出口結構。（財經會議圈授權使用）

盧拉延續對華務實基調，關鍵礦產與農產品貿易基本盤有保障，能緩衝國際市場波動，守護國內糧食安全和新能源上游原材料供應。

巴西雖鼓勵資源本土加工、抬高出口門檻，但長期看也為兩國共建深加工基地創造了條件。

第二，基建、新能源與製造業投資迎來更友好的窗口。

盧拉政府推行「加速增長計劃」和「新工業計劃」，僅後者到2026年就將投入約3000億雷亞爾，並積極對接共建「一帶一路」。

特高壓、港口、跨海大橋等傳統基建落地環境有望改善；比亞迪、長城等新能源車企和光伏、家電企業，可借巴西這個2.14億人口的大市場佈局產能，輻射整個南美。

2024年12月26日，圖為無人機拍到中國汽車品牌比亞迪（BYD）位於巴西卡馬薩里的新建電動車工廠的施工現場。（Reuters）

第三，全球治理理念高度契合。

中巴同為金磚核心成員，在反對單邊制裁、聯合國改革、金磚擴員、新開發銀行運營、AI全球治理等議題上立場相近，可共同提升發展中國家在國際規則制定中的話語權，推動世界多極化進程。

第四，本幣結算有望提速。

擴大雙邊貿易本幣結算、降低對美元依賴是中巴共同方向。紙漿等品類已落地人民幣結算，跨境支付、數字貨幣還可繼續探索，為人民幣國際化提供新場景。

第五，地緣上盧拉是拉美左翼的「定海神針」，遏制了區域右轉勢頭。

一個自主友好的巴西，是中國在拉美的重要戰略支點，有助於平衡美國在南美的影響力。

機遇之外的冷思考

中巴合作從來不是單向利好。

其一，巴西右翼在國會力量不小，弗拉維奧陣營又拒絕承認敗選，盧拉政策落地將遭掣肘，大型項目審批放緩是長期風險。

其二，盧拉對華友好建立在巴西國家利益優先的務實邏輯上，並非意識形態靠攏，巴方會持續提出本地化率、技術轉移等硬要求，近期還對逾千種進口商品加徵關稅。

其三，亞馬遜環保議題、歐美碳關稅會間接傳導至中巴大宗商品貿易；巴西高稅率、高融資成本、複雜勞工法規等結構性難題，不會因一場選舉改變。



總體來看，盧拉連任的核心利好在於一個「穩」字：

穩定的供應鏈、穩定的合作對象、穩定的戰略方向，為中國依託金磚與全球南方平台深化合作打開了寶貴窗口。

中國企業出海巴西，需立足長期，深耕本地化，靈活應對政策波動。

這場大選留給世界的啟示同樣清晰：

一個主權國家的選擇，終究應由本國人民決定，誰都不能把巴西當成可以隨意左右的後院。未來四年，中巴關係將繼續以務實互利、戰略平衡為主線，成為全球南方國家合作的標杆。



【本文轉載自微信公眾號「財經會議圈」。】

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