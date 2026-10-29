10位歐洲王室新生代高顏值公主　西班牙最美公主20歲完成三軍訓練

歐洲王室的新生代公主們正徹底顛覆傳統刻板印象。她們不僅繼承了家族的尊貴血統，更擁有神級顏值、優雅氣質與出眾時尚品味。無論是在社交平台上分享名媛私服，還是身穿高級訂製禮服現身時裝周、甚至披上軍裝化身帥氣女將，每一張照片都引發全球網民瘋傳。以下精選10位集美貌、高人氣與非凡實力於一身的歐洲年輕公主，帶讀者一次看懂她們的背景與亮點。



1.西班牙：莉安諾公主（Princess Leonor）

現年20歲的莉安諾公主（又譯：萊昂諾爾）是西班牙王位第一順位繼承人，自幼以精緻五官獲封「歐洲最美公主」。她不僅具備典雅氣質，更完成為期3年的陸海空三軍嚴格訓練，曾獨立駕駛Pilatus PC-21軍用教練機單飛，並考取傘兵資格，其身穿迷彩服與禮服的官方照在社交平台瘋傳，完美兼具英氣與美麗。

現年20歲的莉安諾公主（又譯：萊昂諾爾）是西班牙王位第一順位繼承人，自幼以精緻五官獲封「歐洲最美公主」。（IG@leonor_asturias_official）

莉安諾公主不僅具備典雅氣質，更完成為期3年的陸海空三軍嚴格訓練，曾獨立駕駛Pilatus PC-21軍用教練機單飛，並考取傘兵資格。（IG@leonor_asturias_official）

莉安諾公主身穿迷彩服與禮服的官方照在社交平台瘋傳，完美兼具英氣與美麗。（IG@leonor_asturias_official）

2.波旁-兩西西里：瑪麗亞·卡羅琳娜公主（Princess Maria Carolina）

現年23歲的瑪麗亞·卡羅琳娜公主是義大利波旁-兩西西里王室長女、法國國王路易十四（Louis XIV）的後裔。她五官美艷、身材曼妙，常在社交媒體上載遊艇出海、康城影展（又譯：坎城影展／戛納電影節）紅地氈及名流舞會美照，散發南歐名媛的熱情與性感魅力。

現年23歲的瑪麗亞·卡羅琳娜公主是義大利波旁-兩西西里王室長女、法國國王路易十四（Louis XIV）的後裔。（IG@carolinadebourbon）

瑪麗亞·卡羅琳娜公主五官美艷、身材曼妙，常在社交媒體上載遊艇出海的美照，散發南歐名媛的熱情與性感魅力。（IG@carolinadebourbon）

瑪麗亞·卡羅琳娜公主五官美艷、身材曼妙，常在社交媒體上載康城影展（又譯：坎城影展／戛納電影節）紅地氈及名流舞會美照，散發南歐名媛的熱情與性感魅力。（IG@carolinadebourbon）

3.希臘：瑪麗亞·奧林匹亞公主（Princess Maria-Olympia）

現年30歲的瑪麗亞·奧林匹亞公主是希臘末代國王康斯坦丁二世的長孫女。身為專業模特兒的她在IG（Instagram）擁有近30萬追隨者，經常大方分享高級訂製服穿搭、海灘泳裝及時裝周花絮，修長身材與超模臉被譽為歐洲王室的「時尚Icon」。

現年30歲的瑪麗亞·奧林匹亞公主是希臘末代國王康斯坦丁二世的長孫女。（IG@olympiagreece）

瑪麗亞·奧林匹亞公主修長身材與超模臉被譽為歐洲王室的「時尚Icon」。（IG@olympiagreece）

4.波旁-兩西西里：瑪麗亞·基婭拉公主（Princess Maria Chiara）

現年21歲的瑪麗亞·基婭拉公主是卡羅琳娜公主（Maria Carolina of Bourbon-Two Sicilies/又譯：卡羅萊納）的親妹妹。她留有一頭標誌性金色波浪長髮，五官宛如精緻芭比，精通多國語言；姊妹倆經常以雙人名媛造型現身巴黎與米蘭時裝周，合照獲讚為歐洲貴族界的「絕美神顏姊妹花」。

現年21歲的瑪麗亞·基婭拉公主是卡羅琳娜公主（Maria Carolina of Bourbon-Two Sicilies/又譯：卡羅萊納）的親妹妹。（IG@chiaradebourbon）

瑪麗亞·基婭拉公主留有一頭標誌性金色波浪長髮，五官宛如精緻芭比，精通多國語言。（IG@chiaradebourbon）

瑪麗亞·基婭拉公主留有一頭標誌性金色波浪長髮，五官宛如精緻芭比，精通多國語言。（IG@chiaradebourbon）

5.挪威：英格麗·亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）

現年22歲的英格麗·亞歷山德拉公主（又譯：英格麗德·亞歷山德拉公主）是挪威王位第二順位繼承人，有望成為未來女王。她繼承王室優異的運動天賦，喜歡滑雪與水上運動；精緻笑容神似英國凱特王妃，完成12個月陸軍服役時的帥氣工程兵照與晚宴禮服照形成強烈對比，以陽光健康美著稱。

現年22歲的英格麗·亞歷山德拉公主（又譯：英格麗德·亞歷山德拉公主）是挪威王位第二順位繼承人，有望成為未來女王。（IG@hrhprincessingrid）

英格麗·亞歷山德拉公主精緻笑容神似英國凱特王妃，以陽光健康美著稱。（IG@hrhprincessingrid）

6.比利時：伊利沙伯公主（Princess Elisabeth）

現年25歲的伊利沙伯公主（又譯：伊麗莎白、伊莉莎白）是比利時法定王位繼承人，未來將成為該國首位女君主。她完成皇家軍校訓練後，取得英國牛津大學學士學位，現正於美國哈佛大學甘迺迪政府學院（又譯：甘迺迪學院/Harvard Kennedy School）攻讀公共政策碩士。她在各大國事訪問中展現出高雅儀態與端莊晚裝穿搭，氣場沉穩從容。

現年25歲的伊利沙伯公主（又譯：伊麗莎白、伊莉莎白）是比利時法定王位繼承人，未來將成為該國首位女君主。（IG@elisabeth.of.belgium）

伊利沙伯公主完成皇家軍校訓練後，取得英國牛津大學學士學位，現正於美國哈佛大學甘迺迪政府學院（又譯：甘迺迪學院/Harvard Kennedy School）攻讀公共政策碩士。（IG@elisabeth.of.belgium）

伊利沙伯公主完成皇家軍校訓練後，取得英國牛津大學學士學位，現正於美國哈佛大學甘迺迪政府學院（又譯：甘迺迪學院/Harvard Kennedy School）攻讀公共政策碩士。。（IG@elisabeth.of.belgium）

7.西班牙：蘇菲亞公主（Infanta Sofía）

現年19歲的蘇菲亞公主（又譯：索菲亞）是西班牙小公主、莉安諾公主的親妹妹。她遺傳了王后母親的高挑身形，擁有修長身段、一雙美腿與開朗燦爛的笑容，私下穿搭以俐落簡約的快時尚品牌與輕奢品牌為主，成為歐洲年輕女孩爭相仿效的穿搭教科書。

現年19歲的蘇菲亞公主（又譯：索菲亞）（圖片右）是西班牙小公主、莉安諾公主（合圖片左）的親妹妹。（IG@infanta_sofia_official）

蘇菲亞公主遺傳了王后母親的高挑身形，擁有修長身段、一雙美腿與開朗燦爛的笑容，私下穿搭以俐落簡約的快時尚品牌與輕奢品牌為主。（IG@infanta_sofia_official）

8.荷蘭：阿瑪莉亞公主（Princess Catharina-Amalia）

現年22歲的阿瑪莉亞公主（又譯：卡塔里娜-阿馬利婭/Princess Catharina-Amalia）是荷蘭王位第一順位繼承人。她擁有一頭燦爛金髮與大氣明艷的五官，曾在成年時主動宣布放棄每年160萬歐元（約1,396萬港元）的王室津貼。她在國宴上佩戴古董冠冕、自信展現豐腴雍容身段的照片，打破身形焦慮，展現成熟優雅的女王氣度。

9.瑞典：艾絲黛拉公主（Princess Estelle）

現年14歲的艾絲黛拉公主是瑞典王位第二順位繼承人。從小就像童話精靈般甜美精緻的她，自幼在鎂光燈下成長，出席公務時始終帶著自然甜美溫暖的笑容；無論是滑雪運動服還是典雅公主裙，靈動清新的模樣深獲國民愛戴。

現年14歲的艾絲黛拉公主是瑞典王位第二順位繼承人。（IG@princessestelle.of.sweden）

艾絲黛拉公主從小就像童話精靈般甜美精緻的她，自幼在鎂光燈下成長，出席公務時始終帶著自然甜美溫暖的笑容。（IG@princessestelle.of.sweden）

10.英國：夏洛特公主（Princess Charlotte）

現年11歲的夏洛特公主（又譯：夏綠蒂）是威廉王儲（Prince William）與凱特王妃（又譯：姬蒂王妃/Kate Middleton）的長女，為英國王位第三順位繼承人。她每一次在王室公開活動或官方生日肖像中亮相，沉穩淡定的大將風範與靈動五官都被全球媒體公認神似已故英女王伊利沙伯二世，社交平台美照總能迅速引爆全球話題。

現年11歲的夏洛特公主（又譯：夏綠蒂）是威廉王儲（Prince William）與凱特王妃（又譯：姬蒂王妃/Kate Middleton）的長女，為英國王位第三順位繼承人。（IG@princeandprincessofwales）