全球多國籲民眾囤應急物資惹熱議　各自盤算差異大「非末日預警」

全球多國最近先後建議公眾在家中儲備能維持多天的應急物資，事件在網上引起熱議，網民疑惑為何多國會不約而同地相繼發出相關警示，甚至出現「第三次世界大戰是否將至」等末日論說法。美國、英國及日本等地最近確實相繼出現，與囤積物資相關的消息或報道，但網上討論所呈現的「多國同時發布警示應對同一危機」訊息並不完全準確。



CNBC TV18及美媒《新聞周刊》（Newsweek）等外媒10月28日報道，不少國家或地區數年前已發布相關指引，部份國家甚至多年來長期都有呼籲囤積物資的指引，而且應對的危機各不相同。

英國10月啟動囤物資宣傳

英國政府10月22日啟動名為「做好準備」（Be Ready）宣傳倡議，鼓勵家庭為可能持續三天的電力、供水、流動通訊和網路服務中斷做好準備。這次更新的內容以政府自2024年發布的家庭防災準備指南為基礎，因此並非全是新措施。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

英方未提到特定的危機，但英國過去曾遭受嚴重風暴、山火襲擊甚至是網絡中斷危機，導致社區陷混亂；英國2025年國家安全戰略亦將俄羅斯、敵對網路活動和破壞活動列為主要關注點。

日本預告11月將發呼籲

日本「防災廳」將於11月2日正式成立，災害管理副大臣細野豪志26日預告，政府屆時將發布「緊急要請」，要求全體國民即日起儲備至少3天、行有餘力達1週的食物、飲用水和應急物資。

與網上說法不同的是，這些建議是長期以來的災害安全措施，而不是針對11月份特定事件的警告。事實上，細野豪志當時曾特別提到各種潛在天災例子，包括南海海槽地震、首都直下地震、千島海溝與日本海溝沿線大地震，乃至富士山火山噴發等嚴重威脅。

日本內閣府2025年8月20日公布的一項調查顯示，如果氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」中迫切程度最高級的「巨大地震警戒」，日本各地逾52萬人須要提早1週進行避難，以防備海嘯來襲。（NHK截圖）

歐盟及歐洲多國：應對多元危機

歐盟早於2025年推出「應急準備歐盟戰略」，旨在應對從自然災害和網路攻擊到地緣政治緊張局勢等各種風險，其目標之一是制定指導方針，幫助人們在緊急情況下至少72小時內保持自給自足。

歐洲多國自身本來已相關指引，德國呼籲民眾盡可能具備10天自行維持生活的能力，即使無法達標仍應囤積至少3天的儲備。該指導方針提及多種危機，涉及長時間停電、極端天氣、虛假資訊和安全緊急情況，其中包括武裝衝突的情況。

另外，芬蘭、波蘭、愛沙尼亞等東歐國家除了早已有相關指引，還在俄烏戰爭爆發後特別加強民防，芬蘭政府方面甚至已將糧食儲備增加到足以維持九個月的水平。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

美國FBI副局長發囤物資預警 政府長期已推廣

FBI前副局長邦吉諾（Dan Bongino）26日在節目上，呼籲全美民眾制定緊急應變計劃，並儲備至少3天份的食物和物資，一度引起熱議。他發表該言論前，美軍1項名為「堡壘」（FORTRESS）的計劃細節被美媒披露，該計劃旨在確保美軍在民用基礎設施癱瘓的情況下，仍能維持作戰能力，並保證軍事基地至少有90天的物資儲備。

不過，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）多年來一直在Ready.gov網站推廣家庭防災準備，並建議家庭至少儲備三天的不易腐爛食物和飲用水，並準備每人每天約一加侖的水用於飲用和衛生。

FEMA的指南涵蓋各種緊急情況，包括颶風、山火、洪水、地震和長時間停電等天災。

2020年3月16日，美國紐約，因應新冠疫情蔓延，顧客在當地超市購買額外的物資。（Getty）

除了上述國家或地區外，加拿大、澳洲、南非、印度、菲律賓等地都有各自囤應急物資的指引。不過，各國優先事項差異巨大，而且並非源自統一的預警。