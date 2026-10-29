《純屬伊朗意外》名導演被判囚5年　財產全遭沒收　罪行未明

伊朗法院在伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）未出庭的情況下，判處他監禁5年1個月，並充公其全部資產。不過，當局這次指控的具體罪名目前仍不清楚。



《衛報》報道，66歲的約化巴納希去年憑《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）奪得康城金棕櫚獎；其律師尼利（Mostafa Nili）表示，法院另判他兩年禁止離境及兩年禁用社交媒體，罪名未明。

尼利表示，約化巴納希上週告知銀行帳戶遭到凍結，他前往文化與媒體檢察官辦公室的刑罰執行處查證後，才得知這項判決。他透露，約化巴納希在2月28日爆發與以色列及美國的衝突期間回到伊朗。目前尚不清楚約化巴納希是否仍留在伊朗境內。

資料圖片：《It Was Just an Accident》

尼利又指，約化巴納希目前還有3件案件懸而未決，並強調當事人並未收到這宗最新案件的開庭日期通知。 約化巴納希去年已曾在缺席的情況下被判囚1年，罪名為「反制度宣傳活動」。

在伊朗，本土電影導演、知名媒體人物和演藝界名人均受到嚴密監控，他們的作品也受到嚴格審查，以過濾被認為批評伊斯蘭共和國的內容。

這次判決引起該國影藝同行的憂慮。流亡的伊朗演員馬萊基（Setareh Maleki）稱：「獨裁政權最大的恐懼，是失去對人們所講故事的掌控。當故事越過邊界、傳遍世界，就再也無法被消音。」她還稱，這次判決再次證明伊斯蘭共和國連說故事的行為都深感恐懼。

約化巴納希曾在2015 年憑電影《伊朗的士笑看人生》（Taxi），奪得柏林影展金熊獎。(FB圖片)

約化巴納希在 2025 年憑藉《純屬伊朗意外》奪得康城影展金棕櫚獎後，正式集齊了歐洲三大藝術影展（康城、威尼斯、柏林）的最高獎項（最佳影片）。他也是進入 21 世紀以來，全球第一位達成此成就的電影導演。

其三大影展登頂紀錄如下：

• 威尼斯影展金獅獎：2000 年《七女性》（The Circle）

• 柏林影展金熊獎：2015 年《伊朗的士笑看人生》（Taxi）

• 康城影展金棕櫚獎：2025 年《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）