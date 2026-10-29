中期選舉｜霍士新聞收視插水　共和黨陷劣勢澆熄保守派觀眾熱情？

美國霍士新聞（Fox News）是該國收視人數最多的有線新聞頻道，但在中期選舉前四週裏，其黃金時段觀眾人數大幅下降28%。美媒10月28日引述專家稱，立場傾右的霍士新聞，收視取決於總統特朗普（Donald Trump）、MAGA派以及共和黨的整體人氣。霍士新聞收視下滑或意味着共和黨選情陷劣勢，間接使保守派觀眾的選舉熱情減弱。



彭博社28日報道，尼爾森收視調查（Nielsen Ratings）顯示，霍士新聞在9月28日至10月25日期間，晚間平均觀眾人數雖仍是各大電視頻道之首，平均觀眾人數為200萬，高於MS NOW的116萬人及美國有線電視新聞網（CNN）的64.4萬人。

2026年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在德州拉伯克（Lubbock）舉行的一場中期選舉競選集會上做出手勢，以支持共和黨聯邦參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）。（Reuters）

霍士新聞的觀眾人數實際上下降28%，而MSNOW及CNN的觀眾人數則分別成長15%及16%。

報道引述前美媒高層、Hang Media公司行政總裁克萊因（Jon Klein）及學者Reece Peck，指MAGA運動在特朗普第二個任期內，已流失部份支持。再加上特朗普本身民望低迷，都間接使依賴保守派整體人氣的霍士新聞收視下滑。

這張攝於2021年9月21日的設計圖片中，可以看到手機和電腦螢幕上的霍士新聞（Fox News）標誌。（Getty）

路透社和益普索9月的一項民調顯示，特朗普支持率已降至32%，創其執政生涯新低。與此同時，無論是傳統民調還是預測市場賠率，目前均看好民主黨有望贏得眾議院和參議院控制權。

Reece Peck直言，儘管霍士新聞仍擁有一批嬰兒潮世代的「死忠」觀眾，但本輪中期選舉無法激起保守派民眾觀看節目的欲望。