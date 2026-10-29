祖高域讚揚塞爾維亞學生運動　稱選舉勝利激發全球自豪感

塞爾維亞10月25日舉行國會選舉，前總統武契奇（Aleksandar Vucic）領導的塞爾維亞前進黨（SNS）敗給由學生運動發起的「學生名單」（Students' List），結束武契奇自2012年以來的持續執政。該國網球巨星祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）週二（27日）讚揚該國學生青年運動在選舉中取得「令人驚嘆」的成績，並稱這一成就激發在全球範圍的「自豪感」。



據美媒報道，武契奇於週日（25日）承認敗選，在此次選舉中，他及其右翼政黨面對的是一場由學生主導、多元化的反對派運動，而該運動在過去兩年來一直致力於反對武契奇政府。

祖高域2026年10月9日在上海參加上海網球大師賽（Reuters）

祖高域於週二在瑞士巴塞爾舉行的「瑞士室內網球賽」（Swiss Indoor Basel）期間，在記者會上被問及祖國發生的政治動態。他表示對此事感到「非常高興」，並向那些參與抗爭的學生及青年致上最崇高的敬意：「過去兩年裏，他們面對巨大的壓力，卻展現出尊嚴和驚人的韌性。」

他同時非常敬佩抗爭者的所作所為，以及他們的行事方式，成功激發人們的自豪感：「不僅是在塞爾維亞國內，在海外也是如此。」

祖高域目前居住在希臘，曾多次公開支持這場學生運動。他補充說，勝利已經到來，我們現在都懷抱希望，期待國家走向繁榮，並共同迎接美好的未來。