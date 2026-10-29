以色列大選｜白宮或介入組閣工作？以媒：特朗普冀踢走兩極右部長

以色列於週二（10月27日）舉行國會大選，目前點票結果料總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）陣營和反對派均未能取得過半議席。據以色列媒體報道，白宮疑有偏好特定的組閣組合，考慮踢走兩名極右翼內閣成員，但白宮否認特朗普（Donald Trump）已決定是否介入以色列的內閣組閣工作。



據《以色列時報》報道，目前已點算約90%選票，估計內塔尼亞胡陣營共取得53席，反對派則取得48席，雙方均未達過半門檻，亦沒有明確組閣途徑，同時以阿拉伯裔為主的政黨則預計取得餘下的19席。

該報分析指，朝野可能合作組成團結政府，或反對派於阿拉伯裔政黨合作，但兩種方案都可能迫使政黨違反競選承諾。若組閣陷入僵局，則可能要重新選舉。

內塔尼亞胡及反對派已各自展開政治運作，爭取組閣優勢。以色列時報指，內塔尼亞胡於28日晚上與極右翼夥伴、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）及國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）談話，承諾維持右翼與正統派猶太教政黨的團結。

2026年10月10日，在以色列全國大選前夕，一輛汽車駛過以色列北部烏姆法阿姆（Umm al-Fahm）一幅印有「共同名單」（Joint List）成員賈巴林（Yousef Jabareen）照片的競選橫額。（Reuters）

據以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述消息人士報道，特朗普希望以色列下一屆政府能夠將斯莫特里奇和本格維爾排除在組閣名單外，特朗普認為定居者暴力問題正在破壞他針對中東地區的部署，增加落實構想的難度。

不過以色列時報也引述不具名的美國官員表示，特朗普仍未決定是否介入以色列的政府組閣工作，對有關白宮偏好特定組閣組合的報道「不實且為時過早」，而特朗普接受Axios新聞網專訪時，則表示未有考慮過這個想法，並稱「會考慮研究」。