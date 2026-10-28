以色列駐塞爾維亞大使館發生持刀襲擊　塞方：疑兇曾大叫真主偉大

位於塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）的以色列大使館外，發生持刀襲擊事件，當地警方擊斃一名男性，並將事件定性為「恐怖襲擊」。



塞爾維亞內政部表示，事發於當地時間週三（28日）凌晨，一名身份不明的人士，手持兩把刀，在以色列大使館外，衝向一名憲兵隊員，該憲兵隊員面部受傷，疑兇隨即被警方開槍擊斃。

內政部指，疑兇施襲前曾大叫「真主偉大」，目前嫌疑人的身分尚未完全確認，但已知其為未成年塞爾維亞公民。同時安全部門透露，嫌犯曾在其Instagram帳號上發布過一張極端組織ISIS旗幟的照片，並因被認為是該組織的支持者，此前一直處於安全部門的監控之下。

2026年10月28日，在塞爾維亞貝爾格萊德（Belgrade），以色列大使館外發生攻擊事件後，塞爾維亞憲兵在現場執勤。（Reuters）

內政部已經將全國的恐怖主義威脅等級提升至「紅色警戒」最高威脅等級，在重點區域加強警力部署。同時內政部長表示已探望受傷警員，據報道該警員情況良好，傷勢無需住院治療。

以色列大使館則在社交媒體表示，使館工作人員均未受傷，而事發時使館處於關閉狀態。