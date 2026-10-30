以色列大選點票完成無陣營過半　內塔尼亞胡指控阿拉伯裔政黨舞弊

以色列國會大選10月30日完成點票，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所屬陣營和反對派均未能取得過半議席。內塔尼亞胡在沒有提供具體證據情況下，指控阿拉伯裔政黨借選舉舞弊取得破紀錄的議席數目，而中央選舉委員會（CEC）則表示公正性並無受損。



據以色列傳媒i24news報道，內塔尼亞胡所屬陣營拿下53席，艾森科特（Gadi Eisenkot，又譯埃曾科特）領導的陣營則贏得48席，雙方均未達組閣所需的過半門檻（61席），同時，以阿拉伯裔為主的政黨則斬獲創紀錄的19席。

圖為以色列總理內塔尼亞胡（左，Benjamin Netanyahu）及其政敵艾森科特（Gadi Eisenkot，又譯埃曾科特）。（Reuters）

路透社報道稱，內塔尼亞胡及其利庫德集團宣稱存在選票賄賂，直指卡塔爾是所謂干預選票的幕後黑手。警方亦稱在以色列南部的阿拉伯聚居區逮捕七名涉嫌舞弊人員。不過，中央選舉委員會明確，沒有證據證明選舉公正性遭系統性損害。

對此，阿拉伯裔政黨領袖駁斥相關指控為刻意煽動、意在阻止艾森科特與阿拉伯力量結盟組建少數派政府。分析人士認為，內塔尼亞胡持續針對阿拉伯政黨施壓，意在令艾森科特不敢尋求與阿拉伯裔政黨聯手籌組政府，迫使他下台。

艾森科特迄今已排除將阿拉伯裔政黨納入政府的可能性，但他的陣營可能會嘗試在阿拉伯裔政黨的外部支持下組成少數政府。

總統赫爾佐格（Isaac Herzog）則表示，相關指控應當核查，但不應污名化整個阿拉伯裔社群。報道指，以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet）將跟進外國勢力干預的疑點。

2026年10月28日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在利庫德集團競選總部就全國大選票站調查發表講話。（Reuters）

現時，已完成的點票結果仍需核實，最終選舉結果將於11月4日（下周三）公布。