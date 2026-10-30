日本遊客退稅新制11.1生效　友都八喜11間門市推市區現金退稅

日本11月1日（周日）起會將遊客的免稅制度改為「先付款、後退稅」，意味大量旅客需要在離境當日提前前往機場進行退稅。大型連鎖電子產品專賣店友都八喜（Yodobashi）近日宣布，旗下11間 Yodobashi Camera 門市將推行市區現金退稅服務，旅客可即場領取現金形式的購物退稅。



11月1日起，旅客將會先以含稅價格購物，然後要在購買日起的90天以內，在離境機場辦理航空公司登機手續及託運行李前，於出境大廳的免稅手續自助終端機掃描護照，由日本海關系統確認購物記錄。

日本11月1日起實施新的退稅制度：

若系統判定為免驗（綠燈），便可直接辦理行李託運，待海關與店家系統核對後，稅款將退還至已登記之信用卡、電子支付或於管制區的專用機器領取日圓現金，若系統判定需抽檢（紅燈），則須攜帶免稅品前往海關櫃台檢查。為防止擠迫，在大型機場也可通過智能手機辦理手續。

友都八喜10月28日（周三）發聲明表示，鑑於新的退稅政策，所有友都八喜相機店、所有石井體育用品店和Art Sports店，以及LINKS購物中心的部分店鋪將實施新的退稅流程，以確保外國遊客即使在法律變更後也能享受順暢便捷的購物體驗。

為了防止新制度導致外國遊客的便利性降低，友都八喜將利用門市分店的地理位置優勢，在11間友都八喜相機分店設立免稅櫃檯，並提供「城市退稅服務」，顧客可以在店內獲得現金退款。

2017年1月22日，日本電子產品零售商友都八喜（Yodobashi）位於東京新宿西口的總店。（網絡圖片）

11間設有免稅櫃檯的門市：

1. 東京：新宿西口總店、池袋店、秋葉原店、上野店

2. 神奈川縣：橫濱店

3. 大阪府：梅田店

4. 京都府：京都店

2010年11月6日，日本電子產品零售商友都八喜（Yodobashi）位於京都的分店。（網絡圖片）

5. 愛知縣：名鐵名古屋店

6. 福岡縣：博多店

7. 北海道：札幌店

8. 宮城縣：仙台店

聲明又提到，除了在友都八喜旗下門市購買的商品外，旅客在環球藍聯（Global Blue）成員商店購買的免稅商品，也可在上述友都八喜相機11間門市的免稅櫃檯辦理退稅。

友都八喜同時提醒，即使遊客在門市提前獲得退稅，但按照日本法律，仍需在離境時於機場或港口海關出示購買的商品和護照等證件，以完成既定的審批程序。

2015年5月5日，日本電子產品零售商友都八喜（Yodobashi）位於東京秋葉原的旗艦店。（網絡圖片）

此外，遊客需要登記一張信用卡，如果離境時未能完成海關手續，預先退稅的金額將從遊客登記的信用卡中扣除。