美陸軍三星中將被指向傳媒洩密遭革職　美媒：曾4次未能通過測謊

據美媒報道，美國防部10月28日（周三）解除負責戰略規劃的陸軍三星中將西爾維亞（Brett Sylvia）的職務，指控其向媒體洩露與伊朗戰爭、俄烏衝突相關的機密資訊，且四次接受測謊均未通過，案件現時移交至司法部處理。



五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示已採取必要的人事措施保護敏感信息，又指案件已移交至司法部，將採取進一步法律行動。

美軍陸軍三星中將西爾維亞：

西爾維亞曾任美軍第101空降師師長，現時負責制定和協調軍事計劃。報道指，西爾維亞遭革職正值特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府考慮中期選舉後對伊朗發動新一輪打擊，而美方強調，西爾維亞並非伊朗戰事的核心策劃人員。

報道指，一名發言人28日（周三）表示美國軍方聯合參謀部（US Military Joint Staff ）感謝西爾維亞32年的從軍貢獻，惟29日撤回相關聲明，稱未完整反映事件全貌。特朗普談及事件時一度誤認西爾維亞為女性，並稱會嚴查洩密者。

據美媒Axios報道，調查報告指控西爾維亞「未經授權向媒體洩露訊息」，並稱他「配合回答有關與媒體互動的問題以解決此事，並提供個人手機進行取證調查」。

報告和美方官員表示，西爾維亞的洩密行為最早可追溯到2025年6月，當時主流媒體尚未被要求撤離五角大樓，之後他繼續透過Signal應用程式洩密，甚至還曾在維珍尼亞州阿靈頓的一間Silver Diner餐廳洩密。

2026年10月28日，圖為美軍陸軍三星中將西爾維亞（Brett Sylvia，左）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）。（Reuters）

報道指，解僱西爾維亞是國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上任後追查軍方高層向媒體洩密的最新動作，此前他已革除多名助手，並推出多項收緊媒體採訪國防部的措施。