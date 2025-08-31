旅行心得｜內地搭高鐵冷知識　「這座位」上熱搜：簡直是神仙位

早前，微博話題「高鐵F座」上了熱搜榜，引發關注。



有網友列舉了高鐵F座的好處：

一是靠窗，堪稱「觀景王」，窗邊風景獨享，看看外面藍天白雲或者晚上點點星光，感覺整個人都放鬆了。

二是私密感強，旁邊沒人擠，想安安靜靜追個劇、刷個手機或者眯一會兒都沒人打擾，簡直是神仙位。



我一同事有次坐F座，帶了筆記本在高鐵上辦公，小桌板一拉，掛鈎一掛，東西放得整整齊齊，愣是幹完了一天的活，他說，F座那小角落簡直是移動辦公室。

據了解，高鐵座位的排列方式源自早期飛機，早期單通道飛機每排6個座椅，A、F座位靠窗，C、D座位靠過道，B、E是中間位置，高鐵為了和國際接軌，就延續了這種國際慣例，高鐵一排最多5個座位，要保留靠窗和靠過道的特定字母，從大的字母開始減，所以高鐵就沒有E座。

旅客購票時，在剩餘車票充足的情況下即可進入選座界面，選擇自己心儀的座位。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】