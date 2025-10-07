搭飛機9個「不能說的秘密」　引擎失效不告知乘客　竟會更安全？

大多數乘客可能都不知道，在搭乘飛機的過程中，從起飛、降落機艙燈光為何熄滅，到空服員在登機時，為何要站在門口歡迎乘客，每個細節其實都經過精密設計，以保障乘客在飛行過程中安全與舒適。對此，旅遊媒體《Explored Planet》曝光9個飛機上「不公開的秘密」。



1. 起飛與降落時燈光熄滅的原因

在飛機起飛和降落時，機艙燈光會短暫熄滅，這不僅是為了節省電力，更是考量到安全性。燈光熄滅的目的是讓乘客的眼睛適應黑暗，這樣在發生緊急情況時，乘客能快速辨認周遭環境並找到出口。科學研究指出，人類眼睛適應黑暗約需30秒，這段時間足以提升逃生效率。

2. 氧氣面罩有時間限制

飛行中若需使用氧氣面罩，供應時間通常只有10到14分鐘。乍聽之下似乎不足，但實際上這段時間足以讓飛機下降至10,000英尺以下的高度，在此高度乘客可以不依賴氧氣面罩正常呼吸。這種設計經過精密計算，目的是為了保障每位乘客的安全，而不浪費資源。

3. 登機時空服員會「打量」乘客

乘客登機時，空服員的微笑問候並非只是禮貌，他們同時也在進行快速評估。例如：「哪位乘客可能需要額外協助？誰帶著孩子？誰看起來像喝醉酒？」這些觀察有助於空服員在飛行中提供更貼心的服務，或提前處理潛在問題，確保整個航程的順利進行。

4. 空服員雙手放在背後的秘密

登機時，空服員經常雙手放在背後，這並不是為了裝酷，而是為了計算登機人數。他們用手指記數，並將雙手藏於身後以避免顯得不禮貌。

5. 空服員有能力制伏具攻擊性的乘客

若有乘客在飛行中出現攻擊性行為，空服員通常能迅速應對。因為他們接受過自我防衛訓練，能使用束線帶、安全帶等工具將乘客制伏，並將對方安置在隱密區域，直到飛機降落後交由警方處理。

6. 飛機引擎失效？空服員不會告訴你

飛行中如果發生引擎失效，空服員通常不會告知乘客。這並非隱瞞事實，而是基於安全考量。因為飛機的機翼設計足以在沒有引擎動力的情況下依然可以滑翔很長時間，飛行員也經常在訓練中練習如何在無引擎情況下降落飛機。

由於大多數乘客並不了解飛機的這一能力，告知此類事件可能會引發不必要的恐慌。因此，空服員得保持冷靜，專注於確保乘客安全並執行必要的應對措施。這一舉措讓機上秩序得以維持，為飛行員和機組爭取時間進行妥善處理。

7. 機艙廁所門上鎖也能從外部打開

許多乘客可能不知道，即使廁所門上鎖，空服員仍能從外部解鎖。機上常會配有特殊的工具，用於應對緊急情況，例如發現有人吸煙或需要醫療協助。部分飛機的廁所本身還設有隱藏的解鎖裝置，通常會位於「禁止吸煙」標誌附近，讓空服員能快速進入以處理突發狀況

8. 空服員之間有秘密溝通代碼

飛行過程中，空服員會使用特殊代碼進行溝通，這些代碼可以幫助他們應對潛在危險或不守規矩的乘客。例如，飛行開始和結束時的提示音，實際上是在提醒空服員起飛和降落，這兩個最危險階段即將開始，讓他們提前做好準備。

9. 為何空服員避免喝機上的咖啡？

有些空服員拒喝機上的咖啡，原因在於飛機水箱的清潔程度。《Explored Planet》指出，一項研究顯示，15%的飛機水源可能含有致病細菌，因此部分航空公司已逐步轉向提供瓶裝水以確保飲用安全。乘客若選擇飲用咖啡或茶，可能也需要自行評估風險。

