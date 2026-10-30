加拿大發布新國防安全戰略框架　加強情報機關現代化與軍隊建設

加拿大聯邦政府週四（10月29日）發布新一份國防安全戰略框架，當中內容包括新增國防開支以及提升情報機關能力等策略，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，新戰略反映當今新世界的危險現實，他指僅靠保障糧食、能源供應和自身防衛已遠遠不夠。如今維護主權還要求能夠安全地獲取半導體、關鍵礦產等。



據加拿大廣播公司（CBC）10月29日報道，這個新戰略核心目標之一，是推進國家情報機關的現代化，包括提升針對國家主權所面臨的威脅進行情報收集與分析的能力，並為包括戰爭在內各種突發狀況做好準備。

週四發布的計劃裏還包括建立加拿大的軍事和國防工業基礎，相關措施目前已在推進中。卡尼政府已著手大幅增加國防開支，預計到下一個十年，加拿大在軍事方面的投入總額預計將超過1,630億加元（約9,152億港元）。

2026年10月29日，在蒙特利爾（Montreal）舉行的加拿大-歐盟峰會（Canada-Eu Summit）期間，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與總理卡尼（Mark Carney）一同出席了與商界領袖的圓桌會議，並發表講話。（Reuters）

同時在未來幾個月內，加拿大也將推出全面修訂後的國防與外交政策，新外交政策的核心在於實現加拿大貿易關係的「多元化」，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）開玩笑地說加拿大應加入美國，並成為美國第51州，但這份報告並未將任何國家明確列為「威脅」。

根據這份加拿大政府的計劃，渥太華將致力於「與美國維持一種基於相互尊重、國家主權以及共同承擔北美安全責任的關係」。

總理卡尼在蒙特利爾（Montreal）舉行的加拿大-歐盟峰會（Canada-EU Summit）開幕式上表示，從長遠來看，這個戰略將有助加拿大人按照選擇的方式生活：「僅僅做到能夠自給自足，提供糧食及能源，並進行自我防衛已遠遠不夠。」

他續指，如今維護主權需保持能夠獲取半導體、關鍵礦產、支付系統、清潔能源技術、疫苗、天基通信（space-based communications）以及人工智能等資源或技術。

2026年10月29日，在蒙特利爾（Montreal）舉行的加拿大-歐盟高峰會加拿大-歐盟峰會（Canada-Eu Summit）期間，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）與總理卡尼（Mark Carney）及歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一道，在與商界領袖的圓桌會議上發表了講話。（Reuters）

CBC指該戰略報告最受關注的內容之一，是它會否為加拿大建立獨立的外國情報機構指明方向。在過去幾年內，聯邦政府一直深陷中國是否展開外國干預的指控和報告，報告未提及這一點，但承諾將加強公共安全，以應對犯罪和國家安全威脅。

目前加拿大的情報機關主要負責收集有關國內的情報，偶然會在外國開展行動，而該戰略報告則未有提及會否授權像美國中央情報局（CIA）及英國軍情6處（MI6）般運作。

加拿大保守黨（Conservative Party）不認可該戰略報告，指責它內容空洞，缺乏實質措施。