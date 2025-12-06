特朗普重返白宮後非常規赦免數十罪犯　或削弱公眾對美司法信心

洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）涉嫌販毒和非法持有槍枝罪成，但近期獲得美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）赦免。除埃爾南德斯外，特朗普在過去一年亦赦免數十名罪犯，包括詐騙犯、毒販、逃稅者和未註冊的外國代理人。英媒表示，這些不尋常的赦免不僅會擾亂美國司法體系，也激怒了特朗普陣營中的許多人。



一位參與過追蹤埃爾南德斯行動、曾在美國緝毒局工作的前特工，向英媒表示自己對特朗普赦免行為的不滿，稱「人們為了埃爾南德斯的調查冒着生命危險。為甚麼我們對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）採取強硬立場，卻放了這個人？」

洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）（REUTERS）

自特朗普重返白宮以來，他還赦免了涉洗錢罪的幣安創始人趙長鵬、犯有欺詐罪的前共和黨議員桑托斯（George Santos），以及其他數十名被指控試圖推翻2020年大選結果的盟友。

美國前赦免律師洛夫（Margaret Love）稱，「特朗普的赦免完全不照常理出牌。這些赦免令人震驚且困惑。你無法判斷他是否對案件懷有個人利益，抑或基於罪行性質——他特別關注賄賂與金融犯罪的定罪。」

2025年10月23日，美國白宮發言人表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）行使憲法所賦予權力，已特赦全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人趙長鵬。（Reuters）

前美國國務院資深官員、專注拉美事務的祖尼加（Ricardo Zúñiga）則直言，埃爾南德斯的赦免「對海外檢察官、警察、法官及各國政府造成了極大的負面激勵——他們會因此不願冒險調查或協助引渡那些可能被美國總統任意釋放的官員」。

祖尼加亦稱，「美國原本被視為能夠伸張正義的地方，（特朗普）這一做法實際上削弱了人們對美國司法體系的信任。」