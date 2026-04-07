國泰航空洛杉磯赴港航班緊急降落關西機場　無人傷

日本共同社4月7日報道，國泰航空一架從洛杉磯飛往香港的的航班在7日清晨緊急降落日本大阪關西國際機場，事件中無人傷。



日本國土交通省關西機場事務所表示，事發於4月7日清晨4點24分左右，國泰航空編號CX883的波音777客機6日下午由洛杉磯起飛，但飛行中儀錶顯示發動機油量下降，因此宣布進入緊急狀態。

2025年10月17日，美國加州，一架國泰航空波音777客機飛抵洛杉磯國際機場後正在滑行。（Getty）

航班最終在關西機場安全著陸，機上373名乘客和機組人員都沒有受傷或報稱身體不適情況。受檢查跑道影響，關西機場一架出發原定起飛的航班發生延誤。

國泰就事件向受影響顧問致歉

國泰航空其後發聲明回應事件，指4月5日從洛杉磯啟程前往香港的CX883航班，因航行期間發現機件可能出現故障，故按既定程序轉飛至關西國際機場，並已於當地時間4月7日凌晨4時33分安全降落關西機場，事件中並沒有乘客或機組人員受傷。

國泰表示工程團隊正為該飛機進行所需檢查，同時已安排所有受影響的顧客，乘搭於同日稍後時間由關西返港的其他航班，並提供適切協助。公司強調所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。