英國王室｜威廉與凱特子女乳名大公開 喬治王子竟撞名英式紅茶？

英國威廉王子與凱特王妃育有3名子女，分別是長子佐治王子、長女夏洛特公主及幼子路易王子。雖然三人貴為王室成員，但私底下與父母相處時，同樣有可愛的乳名。其中佐治王子的乳名竟與英國茶葉品牌有關？這些名字除了反映日常生活中親暱自然的家庭互動，亦讓外界看到皇室成員在私下場合的另一面。



佐治王子撞名英式紅茶PG Tips 家長爆料揭稱呼由來

身為威廉王子與凱特王妃的長子，過往在鏡頭前顯得較為含蓄，不過他私底下其實性格十分鮮明。2019年，《Vanity Fair》引述一名同校家長的說法，透露佐治王子在校內人緣不俗，深得同學喜愛，大家更會以「P.G.」稱呼他，是Prince George的英文名字縮寫。

其後，這個稱呼據報演變成「PG Tips」，與英國知名茶葉品牌同名，佐治王子亦被指相當喜歡這個乳名，甚至連家人也會使用「Tips」稱呼他。這個帶有英式幽默的稱呼，也讓外界看到這位未來國王在校園生活中較貼近一般孩子的一面。

佐治王子(IG@princeandprincessofwales）

夏洛特公主乳名Lottie 威廉法語暱稱Mignonette藏疼愛

夏洛特公主在公開場合經常展現優雅、端莊的氣質，年紀雖小，舉止亦相當大方。除了正式名字Charlotte，她亦有家人使用的親暱稱呼「Lottie」。2019年，凱特王妃到訪北愛爾蘭期間，曾與一名當地民眾交談。對方提及兒子年齡時，凱特王妃表示孩子與「Lottie」同齡，令外界得知她會以這個簡稱稱呼女兒。由Charlotte縮短為Lottie，是英語中常見的名字變體，讀起來更親切自然，亦保留原本名字的辨識度。

此外，威廉王子亦曾被指以「Mignonette」稱呼女兒。2019年切爾西花展期間，威廉王子與家人一同參觀花園，當時一段公開影片中，他被拍到以這個法語詞語呼喚夏洛特公主，像是父親對女兒表達疼愛。「Mignon」在法語中有可愛、討人喜愛之意，加上字尾「-ette」，可帶有嬌小、甜美的語感，因此媒體將其解讀為「小可愛」一類的親暱稱呼。

夏洛特公主相片

路易王子乳名Lou Bug充滿童趣 凱特王妃烤棉花糖時意外曝光

作為家中最小的孩子，路易王子在公開活動中經常因表情豐富、活潑好動而受到關注。他的乳名「Lou Bug」則直接來自母親凱特王妃的日常稱呼。2023年5月，威廉王子與凱特王妃帶同三名子女參與英皇查理斯三世加冕相關的社區志願活動，一家人隨後與童軍一起烤棉花糖。凱特王妃在指導路易斯王子把木棒放進火中時，被旁人聽到說出「Pop that in the fire, Lou Bug」，令這個乳名首次受到廣泛關注。

「Lou」是Louis的簡短叫法，而「Bug」在英語暱稱中可以用作親暱的稱呼，兩者結合後，形成帶有童趣的「Lou Bug」。相比正式的「路易王子」，這個稱呼更顯生活化。