防萬聖節爆騷亂　法國政府擬部署7萬軍警　禁市中心示威

為防止再次發生騷亂，法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）於當地時間週四（29日）宣布，將部署約7萬名軍警處理在本週末萬聖節可能面對的示威騷亂。他指，示威仍獲准舉行，但不得在市中心集會，皆因該處會有公共騷亂的風險。



據法國《世界報》於10月29日的報道引述內政部長指，稱10月31日萬聖節存在極高的公共秩序失控風險，並表示會在法國各地投放約7萬名警察和憲兵，其數目與一週前示威活動的警力部署數目相若。同時內政部長指，上週為保護商鋪所做的安全措施將得到加強。

他續指，示威運動仍然被允許，但不得在市中心舉行，因該區存在引發公共秩序失控的風險。他同時補充，法國政府不容許任何過激行為，並承諾採取「極其堅決」的回應。

2026年10月29日，在法國巴黎，一名行人走過一家被木板封住、掛著萬聖節裝飾的商店。此前，全國各地爆發了抗議生活成本上漲和燃料價格飆升的示威活動。（Reuters）

努涅斯亦表示，當局已發現有人在社交媒體上呼籲週六晚間舉行萬聖節集會，並號召發動「革命」。他表示這些呼籲是由「黃背心」運動以及激進左翼團體散佈的，並說道這些集會將會被禁止。

《世界報》表示，法國當局承認安全及情報方面的失誤導致本月17日的騷亂，有大批商舖被搶奪及破壞，儘管該集會大致上是和平的，但仍發生街頭騷亂。

警方的應對措施被批評為過於強硬，並引發了一場更廣泛的運動，抗議生活成本上漲和警察暴力，並造成多名青少年抗議者受傷。有青年組織的代表於週四與努涅斯會面，但結果令人失望。

2026年10月26日，在法國巴黎，人們參加市民集會，聲援受害者，並譴責對種族仇恨的輕視。此前，在巴黎郊區特拉普（Trappes）發生的一起槍擊事件中，26歲的旺吉（Pengo Bossio Wangi）不幸喪生。（Reuters）

法國全國學生聯合會（UNEF）秘書長莫雷特（Manon Moret）表示，這次會議「簡直是聾人對話（Dialogue of the deaf）」，他們參加這次會議的目的是為討論他們的訴求：「但更重要的是，要討論警察過去四周的動員，這段時間裏，警察的暴力行為簡直前所未有。」

另外有與會者指責努涅斯拒絕承認針對抗議者的暴力行為，學生組織Les Lycéens!副主席萊圖布倫（Louis Letoublon）譴責部長不負責任，無法為警察鎮壓行為負責。