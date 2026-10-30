麥巴比爆辱華風波　法國足協主席：他已道歉　爭議應到此為止

法國足球巨星麥巴比（Kylian Mbappe）因早前受訪時談到喜愛一張將他的臉合成到「中國獨裁者」上的迷因圖，爆出辱華風波，其後向中國粉絲道歉。法國足球協會主席迪亞路（Philippe Diallo）10月29日表示，麥巴比已經道歉，且並無冒犯之意，因此應該允許他繼續前進。



皇馬球員麥巴比入球後擺出標誌動作慶祝。（Reuters）

據路透社10月29日報道指，迪亞路在接受法國媒體《西部報》（Ouest-France）訪問時表示這是一場他希望最終不會持續太久的爭議，並指麥巴比已經很好地解釋這番言論的背景，他亦已經道歉。

迪亞路認為應該就此打住，並讓麥巴比能夠以最佳狀態繼續他的賽季。

此次爭議源於一個玩笑，在一個已經刪除的播客（podcast）訪問片段中，麥巴比談到一個搞笑的表情包，顯示他的臉被合成到「某個人」，他覺得是在一個「中國獨裁者」上。球迷過去曾製作不少表情包，把麥巴比的臉放到軍事和政治領導人的照片上，暗示他有能力影響他所效力球隊的決策，從而被稱為「獨裁者」。

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

內地官媒中國日報（China Daily）報道指，麥巴比的言論引發中國球迷的強烈反彈，指其言論威脅到其利潤豐厚的商業合作關係，也鮮明地提醒人們有關名人影響力的局限性。

內地體育直播頻道「咪咕」亦未有轉播皇家馬德里（Real Madrid）對陣桑坦德競賽（Racing Santander）於週日（25日）的賽事，蒙牛及東鵬飲料等內地企業亦停止與麥巴比的一切合作。

麥巴比效力的球隊皇家馬德里和西甲聯賽（La Liga）已就此事道歉，西甲主席泰巴斯（Javier Tebas ）成立危機應變小組，並於當地時間週三（28日）會見中國駐西班牙大使姚敬，表示西班牙足壇正努力控制事態發展。