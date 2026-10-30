普京：倘俄歐爆發戰爭將不會有贏家 但俄羅斯已做好準備
撰文：劉耀洋
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月29日表示，俄羅斯支持任何旨在恢復與歐洲國家關係的措施，雙方如果爆發戰爭將導致沒有贏家的局面，但俄方已為潛在的戰爭做好準備。
路透社報道，普京談及他此前與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）通話一事時 ，發表上述言論，並指出俄羅斯支持任何旨在恢復與歐洲國家全面和完整關係的步驟和行動。
普京接着話鋒一轉表示：「首先，我們已經做好（戰爭）準備，但我們不想與歐洲開戰。如果（歐洲）有人想要這樣做，那就讓他們準備吧......如果事態發展到那一步，最終將沒有贏家。這一點，誰都不要忘記。」
另外，普京還特別指出，斯特勒、斯圖布在歐洲其他國家的反對下，依然與俄方通話是正確的行動，並強調莫斯科不希望鄰近北歐的波羅的海面臨與霍爾木茲海峽因美伊戰爭而航運受阻的類似局面。
該通話是自去年法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）以來，首次再有西歐領袖與普京通話，包括丹麥在內的歐洲國家質疑挪威和芬蘭的動機，批評兩國單獨行動削弱歐洲團結。
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