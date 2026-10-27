AI泡沫疑慮升溫　股神巴菲特看好2科技股永遠不賣　關鍵優勢曝光

隨著科技公司每年在資料中心、半導體及其他電力基礎設施上投入數千億美元，投資者不禁開始思考：人工智能（AI）革命能否持續維持其發展動能？對於那些打算長期持有股票的人而言，「股神」巴菲特（Warren Buffett）是一大重要指標，有外媒揭露2檔巴菲特看好、買進就永遠不會賣出的股票，分別是蘋果（Apple）與Alphabet。



《The Motley Fool》報道，「股神」巴菲特透過投資那些具備持久競爭優勢、獲利可預測，且管理團隊善於進行資本配置的企業，如今累積了巨額財富，他並不熱衷於押注下個技術突破，而是更青睞那些能夠在不同經濟周期中依然蓬勃發展的公司。在巴郡（Berkshire Hathaway，又譯波克夏·海瑟威）的投資組合中，蘋果與Alphabet非常符合這些標準：兩者皆從AI中受益，但不完全依賴AI。

外媒揭露2檔巴菲特看好、買進就永遠不會賣出的股票，分別是蘋果（Apple）與Alphabet。圖為2026年5月2日，95歲巴菲特在退休後繼續亮相巴郡股東大會（Reuters）

蘋果：擁有AI「選擇權」的消費科技巨頭

巴郡最早在2016年便開始投資蘋果，時間點遠在生成式AI成為華爾街（Wall Street）最熱門的投資主題之前。當時，巴菲特敏銳地洞察了許多投資者所忽略的一點：蘋果不只是1家硬件製造商，該公司擁有極其忠誠的客戶群、強大的品牌影響力，以及能夠增強客戶黏著度的產品生態系統，這種組合構成了巴菲特所說的「經濟護城河」，即有助於企業保護其利潤的持久競爭優勢。

近10年過去的今日，蘋果依然展現出驚人的韌性，該公司無需每隔幾年就推出全新產品，而是找到了多種方式來將其平台進行商業化變現。蘋果與其他投機性AI投資標的最大的不同在於：它不完全依賴AI作為其最大的收入來源，該公司穩固的硬件業務、不斷擴展的服務生態系統以及強大的品牌影響力，已足以支撐可觀的獲利與現金流。

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Alphabet：由AI賦能的多元化平台

巴郡於2025年11月首次揭露了對Alphabet的持股，並在過去1年中持續增加，與蘋果類似，Alphabet具備許多符合巴菲特投資理念的特質，該公司旗下擁有全球知名度最高的2大品牌：Google和YouTube，兩者均依賴利潤豐厚的廣告業務。事實上，隨著Alphabet將Gemini人工智能模型整合至搜尋、Workspace、安卓（Android）及Google雲端等產品中，AI正日益成為其重要的成長驅動力。

不過，Alphabet並非純粹的「AI公司」，Google搜尋、YouTube、訂閱服務以及雲端運算業務本身已具備龐大的規模和穩固的客戶群，AI的引入旨在增強這些業務的能力，換言之，Alphabet無需建立1個全新的平台，即可支撐其長期發展潛力。

為何蘋果與Alphabet堪稱「可長期持有的股票」

對於AI領域的投資人而言，最大的風險並非技術本身會失敗，而是投資人可能高估了各家公司能從中獲得的利益，歷史上不乏這樣的先例：某些技術雖然前景廣闊並深刻改變了社會，卻未能為參與其中的企業帶來理想的投資回報。

這正是蘋果與Alphabet的獨特魅力所在，2家公司均擁有多元化的商業模式、廣為人知的品牌、顯著的競爭優勢，以及穩健且持續的現金流來源，同時具備充足的財務彈性，既能投入AI領域，又無需完全依賴這項基礎設施來維持生存，這使兩者成為絕佳的投資標竿，它們現有的業務已能實現可觀的成長，而AI則為其提供了額外的助力。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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