美資企業馬來西亞投資77億元設稀土提煉廠　冀降低依賴中國

一間美國資本控股的企業計劃投資6億美元（約77億港元），在馬來西亞興建稀土提煉廠，目標是推動馬來西亞成為區域稀土加工樞紐。分析認為，美國為降低對中國稀土的依賴，正逐步將供應鏈布局轉向馬來西亞。



彭博社報道，這家初創企業名為DTEC Mineral and Metal Technology（簡稱DTEC Mineral），是馬來西亞政府近期宣布放寬稀土出口管制後，首家獲准向美國出口未經加工稀土原料的企業。

公司行政總裁珀利（Milan Perlly）受訪時指出，公司計劃未來三年內在馬來西亞興建稀土提煉廠，長遠目標是將馬來西亞打造成區域離子吸附型黏土（ionic clay）稀土的加工樞紐。

珀利透露，為達到美國股東希望將稀土年產量提升至1萬公噸的目標，公司計劃分階段在馬來西亞興建兩座提煉廠。

一名男子展示稀土礦物。（Reuters）

他說：「美國希望我們將稀土年產量提升到1萬公噸。我的目標是在東海岸建設一座年產能5000公噸的工廠，並在西海岸建設第二座工廠。」

他說，公司已與吉打（Kedah）、登嘉樓（Terengganu）、霹靂（Perak）及森美蘭（Negeri Sembilan）的州政府官員舉行會談，目前正物色合適的設廠地點。

公司已獲准出口700公噸稀土原料

馬來西亞天然資源及環境永續部上周四（10月22日）證實，已批准一批未經加工的稀土原料出口，但未透露申請的企業資料。這也是馬來西亞自2024年對未加工稀土實施出口限制以來，首次放行稀土原料出口。

珀利證實，公司獲准向美國出口最多700公噸未經加工的稀土原料，目前正准備運送約30公噸到美國進行研究，以便確認成分，並找出最合適的加工技術。

公司也計劃開發馬來西亞的離子吸附型黏土稀土資源，未來計劃擁有自己的稀土礦場。

美國加利福尼亞州芒廷帕斯一稀土礦場的輪式裝載機將礦石裝入卡車。（路透社）

根據馬來西亞政府估計，全國目前已發現約1610萬公噸稀土資源，當中有不少屬於離子吸附型黏土礦床。這類稀土元素主要附著在黏土上，而不是在岩層中，開采難度及成本相對較低。

這類礦床也可能含有市場需求較高的重稀土，重稀土可用於制造高性能磁鐵及其他先進科技產品。

不過，馬來西亞大部分探明稀土資源尚未證實具備商業開采價值。

稀土廣泛應用於電動車、電子產品、風力發電機及先進武器等領域，中國目前仍主導全球稀土加工市場。

DTEC Mineral在馬來西亞的布局，不僅有助於美國開拓中國以外的稀土供應來源，也將大幅擴充馬國本土的稀土加工產能，讓馬來西亞擺脫長期依賴澳大利亞萊納斯（Lynas）稀土在彭亨州關丹（Kuantan）單一精煉廠的局面。

DTEC Mineral是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）去年簽署的貿易及關鍵礦產合作協議所涉及的企業之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

