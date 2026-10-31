美資企業馬來西亞投資77億元設稀土提煉廠 冀降低依賴中國
一間美國資本控股的企業計劃投資6億美元（約77億港元），在馬來西亞興建稀土提煉廠，目標是推動馬來西亞成為區域稀土加工樞紐。分析認為，美國為降低對中國稀土的依賴，正逐步將供應鏈布局轉向馬來西亞。
彭博社報道，這家初創企業名為DTEC Mineral and Metal Technology（簡稱DTEC Mineral），是馬來西亞政府近期宣布放寬稀土出口管制後，首家獲准向美國出口未經加工稀土原料的企業。
公司行政總裁珀利（Milan Perlly）受訪時指出，公司計劃未來三年內在馬來西亞興建稀土提煉廠，長遠目標是將馬來西亞打造成區域離子吸附型黏土（ionic clay）稀土的加工樞紐。
珀利透露，為達到美國股東希望將稀土年產量提升至1萬公噸的目標，公司計劃分階段在馬來西亞興建兩座提煉廠。
他說：「美國希望我們將稀土年產量提升到1萬公噸。我的目標是在東海岸建設一座年產能5000公噸的工廠，並在西海岸建設第二座工廠。」
他說，公司已與吉打（Kedah）、登嘉樓（Terengganu）、霹靂（Perak）及森美蘭（Negeri Sembilan）的州政府官員舉行會談，目前正物色合適的設廠地點。
公司已獲准出口700公噸稀土原料
馬來西亞天然資源及環境永續部上周四（10月22日）證實，已批准一批未經加工的稀土原料出口，但未透露申請的企業資料。這也是馬來西亞自2024年對未加工稀土實施出口限制以來，首次放行稀土原料出口。
珀利證實，公司獲准向美國出口最多700公噸未經加工的稀土原料，目前正准備運送約30公噸到美國進行研究，以便確認成分，並找出最合適的加工技術。
公司也計劃開發馬來西亞的離子吸附型黏土稀土資源，未來計劃擁有自己的稀土礦場。
根據馬來西亞政府估計，全國目前已發現約1610萬公噸稀土資源，當中有不少屬於離子吸附型黏土礦床。這類稀土元素主要附著在黏土上，而不是在岩層中，開采難度及成本相對較低。
這類礦床也可能含有市場需求較高的重稀土，重稀土可用於制造高性能磁鐵及其他先進科技產品。
不過，馬來西亞大部分探明稀土資源尚未證實具備商業開采價值。
稀土廣泛應用於電動車、電子產品、風力發電機及先進武器等領域，中國目前仍主導全球稀土加工市場。
DTEC Mineral在馬來西亞的布局，不僅有助於美國開拓中國以外的稀土供應來源，也將大幅擴充馬國本土的稀土加工產能，讓馬來西亞擺脫長期依賴澳大利亞萊納斯（Lynas）稀土在彭亨州關丹（Kuantan）單一精煉廠的局面。
DTEC Mineral是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）去年簽署的貿易及關鍵礦產合作協議所涉及的企業之一。
本文獲《聯合早報》授權轉載。