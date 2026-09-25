馬來西亞15歲男生刺斃學姐案　被告謀殺罪不成立　控方上訴

馬來西亞律政署已就雪蘭莪州萬達鎮國中16歲女學生遭刺死案入稟上訴庭，挑戰15歲被告謀殺罪名不成立的裁決。



《星洲日報》報道，律政署周四（9月24日）發文告說，律政署周二（22日）已向上訴庭提交上訴通知書，尋求推翻沙亞南高庭上周一（14日）的裁決。

圖為遇害女學生葉芯嫙。（Facebook / Aapple Wong）

本案死者葉芯嫙（Yap Shing Xuen）的母親黃麗萍周四在Facebook發文，感謝民眾聯署支持，讓此案能再次接受審視。

本案承審法官阿德琳（Adlin Abdul Majid）周三（23日）發布77頁判決書時指出，涉案少年確實持刀刺死葉芯嫙。不過，少年案發時因患上嚴重精神疾病，無法理解自己行為的性質及錯誤。

判決書強調，本案關鍵並非少年是否造成死者死亡，而是他案發時是否具備刑事責任能力。

2025年10月20日，馬來西亞吉隆坡，圖為死者家屬為在學校遭人刺死的16歲少女葉芯嫙舉辦喪禮儀式。（截圖自X@fmtoday）

判決書指出，辯方根據《刑事法典》第84條文提出精神失常抗辯。法庭委任的法醫精神科顧問兼烏魯近打幸福醫院（Hospital Bahagia Ulu Kinta）院長伊恩勞埃德醫生（Ian Lloyd Anthony），根據少年接受觀察及治療期間的情況評估後，認為他患有極早發現精神分裂症，病情在13歲前已出現。

法官因此認定，少年在案發時因嚴重精神分裂症，無法理解本身的行為性質，也無法理解有關行為是錯誤或違法，這符合《刑事法典》第84條文精神失常抗辯的規定。

法官最後強調，這項裁定並不是否定有關行為的發生，也不意味着沒有人應對此負責，而是認定干案者當時受到嚴重精神疾病影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

