加拿大歐盟簽署協議　共同制定「準成員國」安排方案

加拿大與歐盟於周五（10月30日）簽署新協議，當中涉及多項有關經濟投資及運算科技領域等協定。加拿大總理卡尼（Mark Carney）在峰會結束後表示，會於未來幾個月後確定該協議的實質範圍。



據《華爾街日報》10月30日報道，雙方周五於蒙特利爾（Montreal）舉行的第21屆歐盟-加拿大峰會（EU-Canada Summit ）上，簽署了多項關於投資、數碼貿易、競爭、超級運算和邊境安全的新協議，並為該協議設定了一個最後期限，預料明年雙方將全面確定這一夥伴關係，卡尼和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱之為歐盟的「準成員國」關係。

卡尼在峰會結束後的記者會上表示，加拿大社會正遭受新風暴的衝擊，包括氣候變遷帶來的動蕩，民主規範的侵蝕和貿易武器化。並表示會在未來數月內，確定這個新「準成員國」形式的實質規模和範圍。

2026年10月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩在蒙特利爾（Montreal）舉行的加拿大-歐盟峰會（EU-Canada Summit）簽字儀式後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

由於加拿大正與美國陷入一場激烈的貿易戰，而歐洲則對特朗普（Donald Trump）政府與俄羅斯關係的緩和感到不滿，雙方正尋求建立更緊密的經濟和安全聯繫。相關努力包括聯合項目，以確保原材料供應鏈的安全，以及在航天衛星和其他研究領域的合作。

卡尼在2025年1月上任時，曾誓言減少加拿大對美國的依賴。同時間特朗普對加拿大加徵關稅，並威脅要其成為美國第51州，而卡尼已將2035年使加拿大對非美國市場的出口翻倍作為一項關鍵目標。

同時在今年1月，卡尼在瑞士達沃斯論壇（Davos Forum）發表講話，呼籲所謂的中等強國「聯合起來」對抗那些未指明的超級大國，否則就有可能成為它們的「盤中餐」。他上任後的大部分時間都花在出國，尋找新的貿易和安全夥伴，並大力利用他擔任英倫銀行（Bank of England）行長和高盛（Goldman Sachs）投資銀行家期間與歐洲領導人建立的人脈關係。