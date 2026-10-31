幣安遭劫494億創紀錄　聯合國揭朝鮮黑客成核武金庫內幕

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）10月29日遭黑客入侵，共被盜取約63億美元（約494億港元），有不少分析認為事件於朝鮮黑客組織TraderTraitor（又稱 Lazarus Group）有關。同時有專家估計，加密貨幣盜竊為朝鮮貢獻約全國一半的外匯收入。



據《衛報》30日的報道指出，朝鮮的加密貨幣盜竊歷史可以追溯到2017 年，他們利用該行業相對寬鬆的安全控制，竊取資金並為包括核武計劃在內的軍方籌集資金。

一個聯合國專家小組向安全理事會提交報告稱，該小組審查朝鮮於2017年至2023年間，針對加密貨幣相關公司發起的58宗疑似網路攻擊，總涉案金額達30億美元（約235億港元）。

2026年10月30日，圖為加密貨幣交易平台幣安（Binance）的標誌和駭客代碼。（Reuters）

該小組表示，這筆資金估計佔朝鮮外匯收入的一半。一個未具名的國家提出更高的估計，指被盜的數十億美元中，約有40%資助在朝鮮的大規模殺傷性武器計劃。

單在2023年，疑似加密貨幣黑客攻擊事件就多達17宗，涉案金額高達7.5億美元（約59億港元），令人擔憂的是，涉案金額還在不斷攀升。而先前全球最大的加密貨幣黑客攻擊事件發生在2025年2月，當時Bybit交易所被盜取15億美元（約118億港元），據FBI稱，這是TraderTraitor所為。

2025年4月28日，朝鮮領導人金正恩（不在圖中）觀摩新型多用途驅逐艦「崔賢號」的首次武器試射，並指示有關部門加速推進「海軍核武裝化」。（朝中社）

英國國家網路安全中心（NCSC）前負責人馬丁（Ciaran Martin）認為朝鮮將目標對準於加密貨幣，是因為傳統銀行已經建立了複雜的防禦體系，而快速增長且監管寬鬆的加密貨幣行業尚未達到同樣的水平：「在過去十年，黑客透過加密貨幣網絡攻擊，共盜取了超過30筆數額高達九位數或十位數的巨額資金，而同期因網路攻擊損失超過1億美元（7.8億港元）的傳統銀行數量則寥寥無幾。」

衛報指，朝鮮的網絡受到嚴格限制，一般民眾無法使用。然而，朝鮮的學校大力推行數學和科學教育，一些大學內最優秀的學生會被招募加入黑客組織，例如在朝鮮人民軍總參謀部偵察總局庇護下運作的「拉撒路」（Lazarus），亦即是本次加密貨幣攻擊的TraderTraitor組織。