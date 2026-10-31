默茨：伊朗問題不能靠武力解決　歐洲已多付逾千億歐元能源開支

德國總理默茨（Friedrich Merz）10月30日在韓國表示，伊朗戰事八個月來令歐洲企業及消費者多付逾1,000億歐元（約8,740億港元）能源開支，衝突不能靠武力解決，呼籲各方包括以色列均須回到談判桌。



據德新社（DPA）周五報道，默茨結束新加坡、日本及韓國五日亞洲之行前向記者稱，德國有直接經濟理由促成戰事盡快結束，正與夥伴經多個渠道協調加強外交努力，並準備憑其中東人脈助力和平進程。

2026年10月29日，德國總理默茨在日本東京視察新創公司京都聚變能源總部時，與該公司聯合創辦人兼行政總裁小西聰、歐洲區主席Christian Day及其他高層合影。（Reuters）

歐盟委員會上月亦提出相近數字，能源專員約恩森（Dan Jørgensen）9月29日稱，歐盟今年已多付逾千億歐元能源進口費，卻連多一滴天然氣或石油都沒有換到。另據報道，海灣石油出口已超越戰前水平，布蘭特原油徘徊每桶約110美元（約858港元）。

默茨發言之際，美國媒體報道美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）會面，聽取對伊朗的軍事選項簡報；外界猜測美以兩國或於11月3日中期選舉後再發動空襲。