德國雙線外交 總統施泰因邁爾時隔近8年訪華 總理默茨訪日韓星
撰文：林嘉敏
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據中國外交部表示，應中國國家主席習近平邀請，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）將於10月27日至31日對中國展開國事訪問。此外，總理默茨（Friedrich Merz）亦計劃10月26日至30日，訪問日本、韓國和新加坡。
中國外交部發言人毛寧23日主持例行記者會時表示，德國總統此訪是時隔近8年再次訪華，期間，習近平主席將與施泰因邁爾總統會談，李強總理、趙樂際委員長將會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。除北京外，施泰因邁爾總統還將訪問安徽省。
與此同時，默茨亦將訪問日本、韓國和新加坡三國。德國政府發言人表示：「我們與這三國共同承諾開放、以規則為基礎的貿易，並希望加強經濟韌性與安全，特別是在全球供應鏈方面。」
韓國總統李在明發言人表示，默茨總理將於下周四和周五（29日至30日）訪問首爾，是其上任以來首次訪問韓國。
德國默茨在今年2月25至26日訪華，到訪中國機械人企業宇樹科技，也參觀西門子能源（Siemens Energy）公司，並前往梅賽德斯-平治（Mercedes-Benz，又譯梅賽德斯-奔馳）展廳，體驗自動駕駛技術。
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