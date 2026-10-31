詐騙集團轉移馬達加斯加　官員：搗破13窩點　引渡148人回中國

非洲國家馬達加斯加（Madagascar）對境內多個網絡詐騙中心展開突襲搜查行動，揭露這些中心與一個在柬埔寨營運的類似詐騙集團有聯繫。馬達加斯加方面指，搗毀13個由中國人營運的詐騙窩點，目前已引渡148人回中國。



據法媒引述馬達加斯加司法部門表示，該國在8月及9月期間與美國司法部聯合展開行動，共搗毀13個由中國人營運的詐騙窩點。這些窩點由中國人經營，涉及從事愛情、加密貨幣和投資詐騙活動，目前已有148人引渡回中國。

美國司法部指，光是搗破當天就搜獲近價值約5,200萬美元（約4.1億港元）的加密貨幣，並處理約3,200多部電子設備。

當局稱在此次案件中，同時約有20名肯亞、盧旺達、烏干達和津巴布韋公民被拘留。警方犯罪部門負責人穆伊尼（Hassan Mouigni）指，根據他們的供述，他們是透過Facebook被招募來馬達加斯加從事商業工作，但其後抵達馬達加斯加後，大部分護照都被老闆沒收，並被迫從事詐騙活動。

2026年10月27日，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官在華盛頓舉行記者會，講述以馬達加斯加為據點、針對美國人的投資詐騙案，宣告起訴6名身處非洲的詐騙者，當中包括Chui Kok Wa。（Getty）

美國司法部指，當地被控經營一宗愛情詐騙案的男子，是一名為Chui Kok Wa（音譯崔國華）的馬來西亞公民，他的犯罪集團被懷疑與馬來西亞和中國有關聯，並指他們於2025年初在馬達加斯加開設詐騙窩點，很可能是在柬埔寨執法部門採取行動後，才將這些詐騙活動從柬埔寨轉移過來的。

馬達加斯加通訊部網絡犯罪部門協調員拉利希瓦奧（Tsitohaina Ralihivao）指出，這與2025年柬埔寨在泰柬邊境附近打擊詐騙窩點的行動有關，當時兩國軍隊也發生衝突：「泰國人搗毀這些組織後，他們只是把業務轉移到別處。同樣的組織又來到馬達加斯加。」而這些指控亦在美國司法部的文件中得到類似結論。

穆伊尼表示，美國當局介入是因為這些中心「主要針對英語國家」，包括美國、加拿大和巴基斯坦，並補充稱這些詐騙人士一開始的據點在別墅區的隱蔽處，之後他們才開始包下整間酒店。