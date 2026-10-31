伊朗領袖穆傑塔巴下令 要求對敵人威脅採「無地域限制」軍事回應
撰文：李健民
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伊朗最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）周六（10月31日）發聲明，稱已下令武裝部隊立即對任何敵對威脅作出「無地域限制」回應，並警告美國和以色列若恢復軍事行動，德黑蘭將會決定未來進行衝突的時機和條件。
據路透社於10月31日的報道指，穆傑塔巴在其官方Telegram帳號發表聲明，指伊朗已向武裝部隊立即對「任何敵對威脅」作出「無地域限制」的回應。
他同時亦表示，伊朗將決定在何時，以及何種條件下結束任何敵方發動的軍事及恐怖襲擊，並下令更新打擊目標清單，將美國和以色列的「有形」和「無形」（Non-physical）資產納入軍事打擊目標範圍。
伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）亦於社交媒體X上作出回應，指如果美國總統在猶太復國主義者的壓力下，為了安撫他們而再次在地區問題上採取冒險主義行徑，那麼戰爭的火焰將會延伸至更廣闊的區域。
伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）警告稱「伊朗強大的武裝部隊將打擊任何夠膽傷害我們的人。」
此前美國和以色列在舉行關鍵選舉之際，威脅會對伊朗採取軍事行動。伊朗軍方在週六警告稱，美國任何新的攻擊只會擴大戰爭範圍。
伊朗發出警告之際，各方正展開新的外交努力以避免戰火重燃。卡塔爾斡旋人員已於10月30日抵達德黑蘭，與當地官員會談。而美國副總統萬斯（J.D. Vance）也已致函伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei），試圖重啟談判，避免美國展開新一輪軍事打擊。
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