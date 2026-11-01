阿拉格齊：伊朗代表團赴卡塔爾展開磋商　現階段無計劃與美方會談

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）10月31日向半島電視台證實，伊朗代表團已前往卡塔爾首都多哈（Doha），與調解人繼續磋商，惟否認短期內會與美方直接會面，強調一切取決伊方條件能否獲得滿足。



阿拉格齊表示，伊朗代表團已前往多哈，其幕僚「正在卡塔爾繼續磋商」。他又稱德黑蘭已研究美國副總統萬斯（JD Vance）的信函，認為美方願意開啟對話是「積極的一步」，強調美伊雙方會面取決德黑蘭條件是否得以滿足，表示現階段「沒必要與美方會談」。

2026年5月14日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在印度新德里出席金磚（BRICS）國家外長會議。（Reuters）

土耳其安納杜魯新聞社31日報道，卡塔爾調解團隊30日在德黑蘭與伊方舉行逾12小時的密集會談，目標推動美伊達成協議，避免美國中期選舉後衝突升溫。

2026年10月17日，伊拉克巴格達，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）出席伊斯蘭合作組織（OIC）第52屆外長理事會開幕式。（Reuters）

儘管伊朗消息人士表示「與美方的談判是透過調解人間接進行」，報道稱多哈磋商有望鋪路重啟美伊談判，不排除舉行直接會談。