德國34城市爆Z世代示威　部份地區現暴力事件　警出動水炮車驅散

德國名為Gen Z regelt（德語意為「 Z世代掌權」）的組織10月31日在該國34個城市發起示威，反對恢復義務兵役制，要求政府改善教育並降低生活成本。警方表示，部份地區的示威演變成暴力衝突，除了有商店遭洗劫外，還有暴力份子向警員投擲汽油彈、石塊等物件，警方出動水砲車和胡椒噴霧作出驅散。



路透社及法媒France 24報道，該示威活動由法國的生活成本示威及學生運動啟發，主要在首都柏林、法蘭克福、科隆和慕尼黑等主要城市舉行，抗議高昂的生活成本、學校經費不足、政府可能恢復強制兵役制的企圖。

Gen Z regelt組織特意將示威活動安排在萬聖節當天，以最大限度地提高參與人數和影響力，它表示德國各地共有12萬人參加了該示威。

據報道，當日白天的示威活動大致和平進行，但部份民眾晚間拒絕解散，現場緊張情勢升級。

科隆警方表示，部份示威者在市中心遊行期間燃放煙火後，警方出動用水砲驅散，並強調 他們的措施僅針對滋事者和暴力份子，而不是和平示威者。漢堡警方則指，當地緊急救援人員遭到攻擊，以及有路障被縱火焚燒後，防暴警察已立即採取行動應對。

法蘭克福同樣發生暴力衝突，警方指當地市中心多間商店的窗戶被砸碎，還有人向緊急救援人員投擲汽油彈。

警察工會人員羅斯科普夫（Andreas Rosskopf）表示，當晚發生暴力事件時，警方果斷且強硬地進行了干預，目前尚未發生重大財產損失。GenZ regelt也明確反對暴力，強調極​​端主義團體、反憲法標誌、種族主義和仇恨言論沒有立足之地，無論它們來自哪一方。