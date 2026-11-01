法國示威主辦方稱50萬人上街560人被捕　巴黎有人投汽油彈｜有片

10月31日萬聖節，法國全國再次爆發大規模示威。據內政部估計，當日約有32萬名示威者參與各地的示威活動，抗議生活成本高漲。而示威組織者則估計參與人數接近50萬人，已有超過560人被捕。在部份城市的遊行結束後，緊張局勢升級。網上影片可見，有示威者在巴黎與防暴警察對峙，並向對方投擲汽油彈，警方多次衝向示威者，試圖將他們驅散。



巴黎的示威者與防暴警察發生激烈衝突：

據法媒報道，31日（周六）晚上，巴黎和多個城市爆發衝突，此前，民眾因不滿生活成本高企和公共服務不堪重負而舉行大規模的示威活動。與此同時，政府警告稱，隨着萬聖節慶祝活動的進行，夜間可能發生更多暴力事件。

據報道，這已是連續第三個週末有全國性的示威活動，下午開始的遊行基本上保持和平。此前，10月17日發生的騷亂和搶劫事件令安全部隊措手不及，導致全國各地的商店、公共建築和企業遭到破壞。

巴黎的遊行結束後，防暴警察出動驅散騷亂人群；在第三大城市里昂和西南部城市圖盧茲，警方向示威者發射催淚彈。

巴黎的防暴警察試圖驅散示威者：

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）在遊行結束後向記者表示：「警方堅守陣地，保護了市中心。公共秩序得到維護。」，並補充說警方面臨「大量暴力」。他表示，鑑於有人呼籲在萬聖節之夜發動暴亂，政府正為當晚可能發生的零星騷亂做好準備。

努涅斯指：「今日還沒結束。我們已經做好準備，應對今晚那些尋挑釁滋事的人，我們將予以堅決回擊。」

示威者羅德里格斯（Jerome Rodriguez）在巴黎遊行中表示：「無論發生什麼，法國經濟都一團糟，因為如今掌管國家的是一群無能之輩，他們可以隨意揮霍數十億的資金，而普通家庭卻在為幾分錢而掙扎。」

羅德里格斯指：「這就是我們來到這裏的原因，我們要不斷提高音量，發出我們的訴求，希望能得到政府的回應，儘管這似乎不太可能。」

法國商會估計，在為期三週的動亂中，零售商的損失已超過10億歐元（約88億）。其他估計則認為，如果將未投保的損失和營業收入損失也計算在內，總損失可能達到這一數字的兩倍。

在巴黎的主要購物大道上，許多商戶都用木板蓋上商店的櫥窗，以防止再被搶掠。