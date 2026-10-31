特朗普未能獲和平獎　稱挪威為「屎坑國家」　旅遊局幽默回應

美國總統特朗普（Donald Trump）未能獲諾貝爾和平獎後，早前把獎項頒發國挪威貶稱為「屎坑國家」（Shithouse country）。挪威旅遊局以幽默方式回應特朗普的言論，並在官方網站上出版旅遊指南，並在指南上發放多張廁所照片，稱歡迎旅客到訪當地廁所。



據英國衛報於10月29日的報道指，特朗普因對諾貝爾和平獎頒發給南非女法官兼人權活動家皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）而感到不滿，於週日（25日）在密歇根州一場集會上怒斥挪威為「糞坑國家」：「坦白說，挪威糟透了。挪威實際上已經變成了一個糞坑國家。」

然而幾日後，挪威旅遊局幽默回應特朗普針對挪威的「屎坑國家」言論，在其官方網站上發文：「這些是世界上最好的廁所嗎？」，並展示多張一些挪威漂亮的廁所。

挪威旅遊局於官方網站發布多張照片，展示國內多個漂亮且榮獲國際獎項的公共廁所。（官方網站 Visit Norway截圖）

挪威：讓茅廁再次偉大

旅遊局在官網上展示挪威一些公共廁所照片上方繼續寫道「挪威讓茅廁再次偉大」（Norway makes shit houses great again!），並表示這些廁所都值得一去，無論你是否想去，或者不想。

挪威旅遊局展示一系列設計精美的公共廁所，這些廁所大多建築風格獨特，且都擁有令人嘆為觀止的景色，可以俯瞰峽灣、奔騰的河流、飛流的瀑布以及風景絕佳的觀景點，其中有幾座廁所後來榮獲國際獎項。

旅遊局幽默表示，這些廁所「邀請您放慢腳步，盡情欣賞美景，即使您沒有方便的需求」並介紹每個廁所的建築特色和特別風景。

+ 2

挪威旅遊局高級顧問葉戈羅娃（Evgenia Egorova）接受挪威國家廣播公司（NRK）訪問指，旅遊局在社交媒體上的反擊反應熱烈，她表示世界需要一點歡笑：「我們當時想，不如用友善和一點幽默來迎接他們。」

卑爾根大學修辭學教授克耶爾森（Jens Kjeldsen）同樣接受NRK訪問時指，在當前情況下，旅遊局的回應恰到好處：「這就像幼稚園的惡霸，如果你認真起來，那惡霸就贏了。」